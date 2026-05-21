México

Del mundo para Iztapalapa: invitan a capitalinos a tomarse la foto con el trofeo de la FIFA

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó que la copa del Mundial estará puesta en la Macroplaza del Jardín Cuitlahuac

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Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
Título de la Copa de la FIFA presente en una sede mundialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Iztapalapa anunció la llegada de la Copa de la FIFA a través de la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, quien en un video de sus redes sociales invita a la gente de la Capital Mexicana a tomarse la foto con la réplica del título del Mundial 2026.

“La réplica de la Copa FIFA llegó a Iztapalapa. Ven a tomarte la foto a partir de hoy a las 5 de la tarde en la Macroplaza del Jardín Cuitlahuac”.

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Asimismo, Aleida Alavez Ruiz incitó a los capitalinos a proponer ideas, en la bandeja de comentarios, para que este duplicado de la copa del mundo llegue algún sitio que les sea conveniente y no pierdan la oportunidad de estar junto a ella. “Ahí estará para que la conozcan, la vean de cerca y se tomen la foto con ella”.

A partir de este miércoles el trofeo será exhibido en la Macroplaza del Jardín Cuitlahuac, de la alcaldía Iztapalapa, lugar que albergará festivales deportivos en el marco de la celebración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

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En Iztapalapa se instalarán dos sedes principales: Utopía Meyehualco y la Central de Abasto. Habrá transmisión de partidos en enormes pantallas, actividades culturales, recreativas, talleres, conciertos, concursos de dominadas, tiros penales, torneos relámpago, juegos tradicionales, ferias gastronómicas así como foot tenis y venta de alimentos tradicionales.

Balón de fútbol en primer plano sobre suelo empedrado, frente a las letras coloridas de Iztapalapa, una iglesia colonial y un cerro habitado al atardecer.
Iztapalapa se prepara para sus festivales deportivos durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades anteriormente mencionadas buscan acercar la experiencia del Mundial a la comunidad de Iztapalapa, con un entorno familiar alejado de la venta de alcohol. Los festivales operarán durante toda la celebración de la Copa del Mundo, del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

Además, del 20 al 24 de mayo, la Macroplaza y la Explanada de la Alcaldía Iztapalapa se llenarán de cultura, música, danza, gastronomía, tradición y futbol con la participación de más de 150 expositores de 50 naciones, 7 estados y 17 municipios y alcaldías en el Festival Intercultural, Natural y Deportivo “Un Mundo en tus Manos”.

Incluso, rumbo al Mundial 2026, en la colonia Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa, la Cancha No. 129, de futbol rápido, se rehabilitó para brindar a la comunidad un espacio más seguro, funcional y digno para el deporte y la convivencia.

Vista aérea de un partido de fútbol 7 en un campo de césped artificial en Iztapalapa. Jugadores y espectadores participan, con casas y un mural en el fondo.
Jugadores disputan un partido de futbol en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacar, aunque el FIFA Fan Fest principal estará situado en la explanada del Zócalo capitalino, las actividades futboleras y deportivas en Iztapalapa tendrán el respaldo de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México para ofrecer programación paralela local y acceso gratuito al público.

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