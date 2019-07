Lavagna apelará la decisión de la Justicia y hará un nuevo intento por bajar la lista. Si no lo logra, esperará a que la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría se expida sobre la carta que le mandó, en la que le informó que no permitirá que esa lista se acople a la boleta presidencial. Entiende que es postetad del candidato definir que lista va a pegada a su boleta. De todas formas, el ex ministro solo hará campaña en con la "lista oficial".