El precandidato tomó distancia de las diferencias entre kirchneristas y cordobeses: "Siempre tuvo un enorme respeto por Córdoba y por los cordobeses. No entiendo cómo quedé enfrentado a los cordobeses. Quiero que demos vuelta la página". "Yo no sé qué le hice a los cordobeses, si hice algo que les dolió no soy un necio. Me doy cuenta que en el gobierno de Cristina del que no era parte y yo tenía posiciones críticas, ahí hubo una desinteligencia con Córdoba y yo no quiero tener más desinteligencias con Córdoba. Es muy importante, quiero que los cordobeses me acompañen y me ayuden".