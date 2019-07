Se le achaca al actual ministro no haber prestado atención al informe que el ex inspector general de la Armada, Contraalmirante Lezana, elevara a sus mandos superiores en diciembre de 2016 y en el que daba cuenta de la inhabilidad del San Juan para operar. Pero no es menos cierto que la propia Armada informó reiteradamente que los pendientes o limitantes que se volcaron en el informe de marras se fueron solucionando con anterioridad a la primera zarpada del submarino durante 2017, ocurrida en el mes de julio.