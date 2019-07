-Para el Gobierno no es un tema relevante. Hay actores de la oposición que quieren que tenga relevancia. Nosotros hicimos una presentación en el Consejo de la Magistratura (contra el juez Alejo Ramos Padilla). Una investigación que recién está comenzando tiene dudosa efectividad si se cuenta en el Congreso. Lo mismo ocurre con el uso de distintos programas del Estado no conforme a la ley. Después salieron escuchas que cuestionan la investigación… Yo fui denunciando falsamente por el ex juez (Carlos) Rozanski, me presenté en Dolores antes el fiscal y formulé una denuncia. La forma en que se condujo es una forma bastante irregular, lo cual pone en crisis una investigación seria para desarticular un grupo de personas vinculados a los servicios de inteligencia. Ojalá se pueda avanzar hasta las últimas consecuencias. Alguien está usando la investigación del juez con una intencionalidad política para tratar de afectar otras investigaciones. Lo deberá resolver la Justicia y el Consejo de la Magistratura. No es un tema que le preocupe al Gobierno.