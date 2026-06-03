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Es oficial: esta es la hora en la que la selección Colombia viajará a San Diego, Estados Unidos, para la Copa del Mundo 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará primero a territorio estadounidense para jugar el último partido amistoso antes del Mundial, después se concentrará en Guadalajara, México

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La FIFA definió los uniformes que lucirá la selección Colombia en los tres compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026. Ante Uzbekistán, el equipo jugará de azul con medias amarillas. Frente a República Democrática del Congo, vestirá la tradicional combinación de amarillo, blanco y rojo. En el partido ante Portugal, el equipo nacional utilizará camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas.

La cuenta regresiva terminó. Tras despedirse de la afición colombiana con una victoria en Bogotá, la selección Colombia ya tiene definido su itinerario rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo viajará el jueves 3 de junio desde la capital del país con destino a San Diego, California, a las 2 p.m., donde disputará su último compromiso amistoso antes del inicio oficial del torneo.

La Tricolor afrontará en territorio estadounidense un encuentro de preparación frente a Jordania, considerado el último examen antes de entrar en modo Mundial. Posteriormente, la delegación se trasladará directamente a Guadalajara, ciudad que servirá como sede de concentración y base de operaciones durante la fase de grupos del certamen.

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
Este es el equipo que representará a Colombia en la próxima Copa del Mundo -crédito Lina Gasca/Colprensa

¿Los hinchas podrán despedir a la selección Colombia en el aeropuerto u hotel?

Aunque cientos de aficionados han manifestado su intención de acompañar al equipo en las horas previas al viaje, la realidad es que el contacto con los jugadores será muy limitado.

Actualmente, la selección se encuentra hospedada en un hotel del sector de Corferias, donde algunos seguidores han comenzado a acercarse para intentar ver de lejos a sus ídolos. Sin embargo, no existe una actividad oficial de encuentro con los aficionados ni una despedida organizada por parte del equipo. De igual forma, en el aeropuerto se espera que la delegación utilice zonas privadas de embarque, por lo que el acceso directo a los futbolistas será prácticamente imposible.

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La despedida en El Campín dejó buenas sensaciones

Antes de emprender el viaje hacia Norteamérica, Colombia tuvo su último compromiso en suelo nacional. El pasado lunes derrotó 3-1 a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un encuentro que sirvió para afinar detalles y fortalecer la confianza de cara al Mundial.

La noche estuvo marcada por varios aspectos destacados. Luis Díaz portó la cinta de capitán y fue una de las figuras del compromiso. El primer gol llegó gracias a un cabezazo de Dávinson Sánchez tras un tiro de esquina. Más adelante, el propio Díaz amplió la ventaja y, en la segunda mitad, James Rodríguez volvió a demostrar su influencia en el equipo al participar en la acción que terminó con el tanto de Luis Suárez.

Más de 36.000 espectadores asistieron al escenario bogotano para brindar su respaldo a la selección antes del viaje mundialista, tiñendo las tribunas de amarillo en una postal que recordó las grandes despedidas de otros ciclos mundialistas.

Esta fue la anotación del Guajiro ante el equipo costarricense en el más reciente duelo amistoso - crédito TD

Un recuerdo inevitable: la despedida de Rusia 2018

La escena vivida esta semana en El Campín también trajo a la memoria lo ocurrido hace ocho años, cuando Colombia se preparaba para disputar el Mundial de Rusia 2018.

En aquella oportunidad, la selección dirigida por José Pékerman realizó una gran fiesta de despedida con miles de aficionados en Bogotá. Los jugadores recibieron el respaldo masivo de la hinchada, mientras figuras como la atleta Caterine Ibargüen entregaron simbólicamente la bandera nacional al plantel. Además, el entonces capitán Radamel Falcao García expresó que el equipo dejaría “el corazón” por representar a los colombianos en la cita orbital.

Con las maletas listas, un grupo competitivo y la ilusión intacta, la Tricolor emprenderá este jueves el viaje que podría marcar una nueva página en la historia del fútbol colombiano. El próximo destino será San Diego; después, Guadalajara. Y finalmente, el escenario donde todo comenzará: el Estadio Azteca, donde Colombia iniciará su aventura mundialista frente a Uzbekistán.

Selección Colombia - Rusia 2018
Hasta 10 jugadores que estuvieron en Rusia 2018 podrán jugar una nueva copa del mundo - crédito EFE

Selección Colombia, partidos

  • Colombia vs. Jordania — Amistoso - Fecha: Domingo 7 de junio Hora: 6:00 p. m.
  • Uzbekistán vs. Colombia — Copa Mundial de Fútbol, Grupo K Fecha: Miércoles 17 de junio Hora: 9:00 p. m.
  • Colombia vs. RD Congo — Copa Mundial de Fútbol, Grupo K Fecha: 23 de junio Hora: 9:00 p. m.
  • Colombia vs. Portugal — Copa Mundial de Fútbol, Grupo K Fecha: 27 de junio Hora: 6:30 p. m.

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