Clara Sánchez carga contra Elon Musk por el robo de letra X y le lanza a Bad Bunny una petición muy directa, en ‘La Revuelta’

La autora de obras como 'Lo que esconde tu nombre' (2010) ha sido la invitada de la noche en el programa de RTVE. / Captura de pantalla

De una pareja de actores como Maxi Iglesias y Margarida Corceiro hasta una escritora de la talla de Clara Sánchez, pasando por un rapero como Trueno, son los artistas que se han subido al escenario de La Revuelta esta semana. Esta noche pasada, además de la autora de Lo que esconde tu nombre (2010) o Cuando llega la luz (2016), también ha tenido su espacio en el programa de RTVE el cirujano Diego González Rivas, quien se ha conectado desde Roma. Dos eminencias de dos artes muy dispares: las Letras, cuya representación ha sido la filóloga también integrante de la Real Academia Española (RAE); y la Ciencia, con el doctor González Rivas.

La escritora y académica Clara Sánchez ha llevado a La Revuelta una mezcla de literatura, filosofía y cultura pop al presentar su novela Lo inexplicable, en una entrevista en la que también ha cargado contra Elon Musk por apropiarse de la letra X y ha pedido a Bad Bunny una invitación para verle en directo. Sánchez ha acudido al espacio para promocionar su decimoséptima novela. La escritora castellanomanchega ha reunido tres de los grandes galardones de las letras españolas: el Alfaguara en 2000 por Últimas noticias del paraíso, el Nadal en 2010 por Lo que esconde tu nombre y el Planeta en 2013 por El cielo ha vuelto.

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De Elon Musk a Bad Bunny: la parte más pop de la entrevista

La letra X ha servido además para cargar contra el propietario de la antigua Twitter, Elon Musk. Sánchez ha sostendio que Musk “nos la robó” al rebautizar la red social y ha añadido que le cae mal porque “no dice nada que tenga un poco de chispa”. Como una bailarina con una multitud de de pasos por dar, ha ido saltando de un tema a otro: de Musk al sexo y la muerte, hasta llegar a Bad Bunny y su paso por Madrid.

La entrevista también ha dejado espacio para un comentario sobre el sexo en la ficción. Sánchez ha afirmado que esa dimensión “se sublima mucho” y que a ella le resulta “aburridísimo”, hasta el punto de que, si una película o una serie incluye una escena de cama, prefiere apartarse y esperar a que llegue “el cadáver y un crimen”.

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En otro tramo de la conversación, la autora ha pasado del humor a la reflexión filosófica. Sánchez ha citado a Epicuro, Voltaire y Carlo Rovelli para hablar de la muerte, el tiempo y la reencarnación. Entre las frases recogidas por ambos medios ha destacado esta idea: “Cuando la muerte está, tú no estás. Cuando tú estás, la muerte no está”. Tema que ha enlazado con su nueva novela, Lo inexplicable.

En la parte final, la escritora ha dejado una petición dirigida al cantante Bad Bunny. La autora ha confesado que no consiguió entradas para verle y ha lamentado no haber sido invitada a “La Casita”. Su mensaje fue directo: “Voy a llorar. Me encantas, si me invitas a tus conciertos, te entronizo”.

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David Broncano hace campaña por su incorporación en la RAE: “Las letras en tu boca bailan”

La entrevista ha derivado pronto hacia una de las bromas recurrentes del presentador: su aspiración a entrar algún día en la RAE. Sánchez le ha rebajado las expectativas al advertirle de que aún tendría que esperar “por lo menos otros 15 años”, aunque ha dejado abierta la puerta a un eventual respaldo con una condición: “Tu tercer voto podría ser yo, a ver cómo me conquistas”.

El interés, entre realidad y broma, de David Broncano por formar parte de la RAE ha llevado al presentador a indagar en cómo los académicos y académicas pasan a formar parte de la organización. “La letra te la dan cuando una silla se ha quedado vacía”, ha indicado Clara Sánchez, quien en la actualidad, ostenta la X mayúscula, la cual anteriormente había pertenecido al filósofo Francisco Brines. “Esa plaza es como una oposición”, ha afirmado la escritora, quien ha explicado que cuando una letra se queda libre, se postulan varias personas y tres académicos deben respaldar sus votos. No obstante, dado que la votación es secreta, luego debe someterse a sufragio.

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La escritora y periodista Desirée de Fez explora el miedo a quedarse solo y cómo sus personajes manifiestan este terror a través de su cuerpo. Una reflexión sobre cómo el malestar interno se transforma en señales físicas, casi como un exorcismo.

“Tienes que estar ilusionado”, le ha alentado Sánchez a Broncano, sobre su postulación en la RAE. “Las letras en tu boca bailan”, ha asegurado la autora, lo que ha levantado el aplauso del público. “Noto una bachata en mi paladar”, ha bromeado el presentador acto seguido.