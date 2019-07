Cornejo tenía razón en un punto, pero según sus críticos no la tenía para nada en el fondo de la cuestión. Es cierto, está a la vista, que las elecciones primarias no resolverán interna alguna en el rubro, central, de los candidatos a presidente. Todos los frentes van con lista única. Y parece razonable también que habría que repensar el sentido de las PASO y no únicamente por esta situación o por los costos. Pero el gobernador mendocino quedó girando de manera intempestiva –razonan correligionarios y otros referentes oficialistas- al menos por dos cuestiones: en la práctica, las PASO ya eran inevitables y además, políticamente, serían la gran batalla inicial de las urnas.