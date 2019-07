"A mí me gusta hablar con hechos, no con discursos. Esta es la prueba de que nuestro principal objetivo es cuidarlos. Hoy también el 911 llega a todos, no sólo a 6 de cada 10, como cuando arrancamos. No hay patrullaje rural sin patrulleros; durante años lo creyeron así, pero hoy lo hicimos realidad", remarcó la mandataria durante el acto que tuvo lugar en el Predio Rural de San Vicente.