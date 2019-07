En los últimos días, la ex presidenta Cristina Kirchner hizo un parate en la campaña del Frente de Todos para viajar a Cuba con su nieta, Elena, y acompañar a Florencia, que no puede regresar al país por razones de salud. Por este motivo, la hija de la ex presidentr, por disposición judicial, deberá presentarse cada 15 días en la embajada argentina en La Habana.