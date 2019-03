Los rumores sobre la salud de la hija menor de la ex presidente Cristina Kirchner fueron muchos y variados durante toda la jornada. En un video, la ex mandataria aseguró que producto del estrés el estado de su salud de su hija "se había deteriorado sensiblemente" y que la joven "tiene prohibido viajar en avión por el momento porque no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo".