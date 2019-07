Soy muy crítico del kirchernismo en general, pero de Cristina en particular: ha sido la persona que más daño le ha hecho a la democracia en la Argentina y la que más daño puede llegar a hacer si vuelve al poder. Es cierto que en las formas, Alberto tiene un tono bajo, más prudente, pero fue un ejecutor frío, implacable, de las órdenes de Néstor Kirchner. El gobierno más corrupto de la historia, el robo, comenzó con él como intendente, y durante todo ese tiempo, Alberto Fernández no es que vivía en una cápsula rodeada de honradez y de ética, integraba la mesa chiquita, a lo mejor no robó, pero que miró para otro lado no tengo ninguna duda.