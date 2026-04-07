162 hectáreas, 17 villas y 25 residencias privadas: así es el proyecto turístico que Robert De Niro impulsa en Barbuda

La iniciativa liderada por el actor impulsa la creación de un complejo que integra hotelería de lujo, residencias privadas y servicios exclusivos en un entorno natural resguardado, con infraestructura mejorada y propuestas orientadas al segmento de alta gama - REUTERS/Stephane Mahe

La estrella de cine Robert De Niro lidera la transformación de la playa Princesa Diana mediante un proyecto turístico que incluye un hotel boutique y viviendas privadas. El plan, en uno de los tramos costeros menos intervenidos del Caribe, busca posicionar la isla como un destino orientado a servicios de alta gama y baja densidad construida. El complejo abarca 162 hectáreas y más de tres kilómetros de costa, con una propuesta que integra tranquilidad y acceso mejorado.

Según la revista económica Forbes, el grupo inversor The Beach Club constituyó el primer hito del proyecto tras la apertura de Nobu Barbuda; la llegada de la marca gastronómica anticipó el desarrollo de un complejo de mayor escala. La cadena hotelera Nobu sumará próximamente Nobu Beach Inn, que contará con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas independientes, club de playa, áreas de fitness, espacios de bienestar y restaurantes gestionados por la misma marca.

El proyecto prevé 25 residencias con acceso directo al mar, cada una con hasta 557 metros cuadrados y servicios integrales. Quienes adquieran estas propiedades contarán con instalaciones del resort y opción de integrarse a un sistema de alquiler administrado. El plan se completa con 23 complejos individuales y siete quintas, todos con salida directa a la playa.

El proyecto de lujo impulsado por Robert De Niro en Barbuda

La preservación ambiental y la exclusividad guían la construcción de villas, quintas y residencias con acceso al mar, mientras se promueve la integración entre servicios de bienestar y privacidad para residentes (Imagen de archivo)

La estrategia del emprendimiento enfatiza la identidad apacible de la isla y la privacidad para sus residentes. Katy Horne, directora general de The Beach Club, señaló: “La idea es mantener un ambiente discreto, privado y relajado, tal como lo caracteriza la isla”. El club de playa se configura como centro operativo para propietarios y sus huéspedes, ofreciendo restaurante, bar, piscina, cabañas y servicios enfocados al bienestar.

Según la revista, el proceso de comercialización de terrenos costeros se inició recientemente y, tras la última temporada alta, recibió una aceptación notoria. Andrew Robson, director de ventas, subraya que la localización y el bajo perfil del desarrollo generan interés entre quienes consultan. El acceso a la isla se simplificó gracias a la inauguración en 2024 del Aeropuerto Internacional Burton-Nibbs, que opera vuelos comerciales, privados y helicópteros.

Con el nuevo aeropuerto, Barbuda queda a 90 minutos de Antigua, lo que favorece tanto visitas cortas como estadías prolongadas. Los potenciales compradores pueden conocer el entorno y evaluar las propuestas inmobiliarias. Según Robson, “la gente puede volar y experimentar la isla de primera mano durante un día con amigos, mucho más fácilmente que en el pasado”.

Impacto del desarrollo y perspectivas para Barbuda

El incremento en la edificación de alojamientos y la comercialización de terrenos acompaña las expectativas de visitantes internacionales que buscan tranquilidad y estándares elevados en entornos caribeños poco intervenidos - Crédito: © Nobu Beach Inn Barbuda

La iniciativa encabezada por De Niro —junto a sus socios— proyecta la apertura de Nobu Beach Inn en 2027, año en el que finalizarán las nuevas residencias. El valor de las unidades en esta zona alcanza USD 12 millones y los terrenos de una hectárea en The Beach Club Villas parten de USD 7 millones. Los lotes más amplios, de seis hectáreas, en The Beach Club Estates tienen precios desde USD 15 millones.

El desarrollo mantiene la baja densidad para proteger el entorno natural y la privacidad, distanciándose de otros polos turísticos saturados del Caribe. La casa club, exclusiva para propietarios, agrega instalaciones de alto nivel y un ambiente orientado a la salud y el esparcimiento. El público objetivo valora el entorno natural, la serenidad y las regulaciones que impiden la saturación.

A pesar de la mayor accesibilidad, Barbuda sigue siendo un sitio poco transitado en comparación con otras islas caribeñas. De Niro busca un balance entre confort, responsabilidad ambiental y protección del carácter original que lo atrajo hace treinta años. La presencia de Nobu Barbuda y el arribo de nuevos habitantes anticipan una expansión sostenida en el mercado local.

El avance de la construcción y el aumento de la demanda acompañan una etapa inédita para Barbuda, antes considerada un refugio de baja notoriedad en las Antillas Menores. El aumento de viviendas y servicios responde a expectativas de un público internacional interesado en entornos distintos y contacto con la naturaleza.

El plan sostiene el compromiso con la preservación ambiental y el desarrollo ordenado, apoyándose en regulaciones que previenen la sobreocupación de la costa. Los responsables de The Beach Club aspiran a consolidar Barbuda como destino de referencia en el Caribe, sin alterar el estilo de vida local.