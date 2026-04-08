Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

El "Poderoso de la Montaña" debutará en América-crédito Nacho Amiconi/Infobae-Independiente Medellín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

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