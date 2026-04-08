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Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere comenzar con el pie derecho su participación internacional en la capital antioqueña

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El "Poderoso de la Montaña" debutará en América-crédito Nacho Amiconi/Infobae-Independiente Medellín
El "Poderoso de la Montaña" debutará en América-crédito Nacho Amiconi/Infobae-Independiente Medellín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata por la fecha 1 de la Copa Libertadores.

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13:39 hsHoy

Así va la fecha 1 de la Conmebol Libertadores

Boca Juniors ganó en su visita a San Carlos de Apoquindo de Chile-crédito Pablo Sanhueza/REUTERS
Boca Juniors ganó en su visita a San Carlos de Apoquindo de Chile-crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

7 de abril de 2026

Independiente Rivadavia (Argentina) 1-0 Bolívar (Bolivia)

  • Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza
  • Árbitro: José Cabero (Chile)
  • Goles: Autogol de Carlos Lampe al minuto de partido y José Sagredo salió expulsado al minuto 72 para Bolívar
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

La Guaira (Venezuela) 0-0 Fluminense (Brasil)

  • Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas)
  • Árbitro: José Burgos (Uruguay)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Always Ready (Bolivia) 0-1 LDU Quito (Ecuador)

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
  • Goles: Gabriel Villamil al minuto 90+4 para Liga de Quito
  • Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Universidad Católica (Chile) 1-2 Boca Juniors (Argentina)

  • Estadio: Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo en Las Condes de Santiago
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Goles: Leandro Paredes al minuto 16 y Adam Bareiro al 65 para Boca Juniors, descontó Juan Díaz al 83 para Universidad Católica de Chile
  • Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 0-1 Cruzeiro (Brasil)

  • Estadio: Isidro Romero Carbo “El Monumental” de Guayaquil
  • Árbitro: Juan Benitez (Paraguay)
  • Goles: Matheus Pereira al minuto 53 para Cruzeiro
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Deportes Tolima (Colombia) 0-0 Universitario de Deportes (Perú)

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
13:09 hsHoy

Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver el debut del campeón de Colombia en la Copa Libertadores

El debut del cuadro “Tiburón” en el continente estará lleno de exigencia ya que jugará ante el vigente subcampeón de América

El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa
El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa

Llegó la hora de la verdad para Junior: el 11 veces campeón de Colombia debutará en la Copa Libertadores de América ante Palmeiras de Brasil, tres veces campeón de esta competencia, y siempre llamado a ser uno de los favoritos a llevarse el título.

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12:48 hsHoy

Hora y dónde ver Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026: el Poderoso inicia el certamen

En medio de la irregularidad en la Liga BetPlay, el cuadro antioqueño quiere dar el primer paso a octavos en un grupo difícil y un primer rival que espera dar el golpe

Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires
Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires

Independiente Medellín es otro de los clubes colombianos que debutarán en la Copa Libertadores, destacó porque superó dos fases previas para llegar a la ronda de grupos y con el objetivo de figurar a nivel internacional porque, en la Liga BetPlay, la campaña no es la mejor.

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12:14 hsHoy

Jugadores de Estudiantes de La Plata para el juego en el Atanasio Girardot

El "Pincharrata" tendrá a jugadores experimentados como Fernando Muslera, Lucas Alario en su plantilla-crédito @EdelpOficial/X
El "Pincharrata" tendrá a jugadores experimentados como Fernando Muslera, Lucas Alario en su plantilla-crédito @EdelpOficial/X

Arqueros

  • 1. Fabricio Iacovich
  • 12. Rodrigo Borzone
  • 16. Fernando Muslera

Defensores

  • 4. Santiago Núñez
  • 13. Gastón Benedetti
  • 14. Leandro González Pires
  • 20. Eric Meza
  • 24. Tomás Palacios
  • 26. Ramiro Funes Mori
  • 35. Valente Pierani
  • 36. Pereyra
  • 40. Eros Mancuso

Volantes

  • 7. José Sosa
  • 8. Gabriel Neves
  • 17. Joaquín Tobio Burgos
  • 21. Gonzalo Piovi
  • 22. Alexis Castro
  • 32. Mikel Amondarain

Delanteros

  • 9. Guido Carrillo
  • 11. Farías
  • 18. Edwuin Cetré
  • 19. Adolfo Gaich
  • 27. Lucas Alario
  • 28. Brian Aguirre
  • 29. Fabricio Pérez

Director técnico: Alexander “El Cacique” Medina

12:09 hsHoy

Convocados de Independiente Medellín

Alejandro Restrepo tendrá el siguiente grupo de jugadores para recibir al "Pincharrata"-crédito Jefatura de Prensa Medellín
Alejandro Restrepo tendrá el siguiente grupo de jugadores para recibir al "Pincharrata"-crédito Jefatura de Prensa Medellín
  • 25. Éder Chaux
  • 12. Simón Romero
  • 33. Daniel Londoño
  • 2. Léyser Chaverra
  • 24. José Ortiz
  • 5. Luis Escorcia
  • 26. Esneyder Mena
  • 18. Frank Fabra
  • 10. Daniel Cataño
  • 13. Francisco Chaverra
  • 88. Juan Viveros
  • 14. Baldomero Perlaza
  • 8. Alexis Serna
  • 16. Halam Loboa
  • 31. Diego Moreno
  • 23. Malcom Palacios
  • 35. Alan Valdelamar
  • 17. Gerónimo Mancilla
  • 30. Hayen Palacios
  • 20. John Montaño
  • 11. Yony González
  • 9. Enzo Larrosa
  • 19. Francisco Fydrisweski
11:59 hsHoy

El “Poderoso de la Montaña” recibe al “León”

Medellín vs. Estudiantes
Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires

El duelo entre Medellín vs. Estudiantes abrirá la primera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot.

El cuadro colombiano viene de empatar a un gol en su última salida por la Liga BetPlay, el 2 de abril de 2026 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

El gol inicial para el cuadro local llegó por medio de Mateo Zuleta al 81 de partido, pero Baldomero Perlaza empató las acciones al 84 de partido.

En Estudiantes de La Plata, cayó en el estadio Pedro Bidegain ante San Lorenzo de Almagro por 1-0, el 3 de abril de 2026 con gol de Manuel Insaurralde al 11 de partido.

A pesar de comenzar la temporada con resultados discretos en la Liga BetPlay I-2026, donde ocupa la posición 14 con 17 puntos y reducidas posibilidades de clasificación, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo aseguró su lugar en esta instancia continental tras superar en rondas preliminares a Juventud de las Piedras y Liverpool.

Estudiantes de La Plata, bajo la conducción técnica de Alexander Medina, llega a Colombia ocupando el segundo puesto en la zona A de la Liga Profesional argentina y apostando por una sólida actuación en la Libertadores, a pesar de haber caído ante San Lorenzo en la última jornada. El conjunto platense viajó con 26 futbolistas en su convocatoria.

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