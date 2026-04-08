Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

El equipo dirigido por Abel Ferreira quiere ampliar su racha de partidos con victorias-crédito Thiago Bernardes/REUTERS-Jairo Cassiani/Colprensa
Llegó la hora de la verdad para Junior: el 11 veces campeón de Colombia debutará en la Copa Libertadores de América ante Palmeiras de Brasil, tres veces campeón de esta competencia, y siempre llamado a ser uno de los favoritos a llevarse el título.
Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires
Independiente Medellín es otro de los clubes colombianos que debutarán en la Copa Libertadores, destacó porque superó dos fases previas para llegar a la ronda de grupos y con el objetivo de figurar a nivel internacional porque, en la Liga BetPlay, la campaña no es la mejor.
Jugadores de Estudiantes de La Plata para el juego en el Atanasio Girardot
El "Pincharrata" tendrá a jugadores experimentados como Fernando Muslera, Lucas Alario en su plantilla-crédito @EdelpOficial/X
Arqueros
1. Fabricio Iacovich
12. Rodrigo Borzone
16. Fernando Muslera
Defensores
4. Santiago Núñez
13. Gastón Benedetti
14. Leandro González Pires
20. Eric Meza
24. Tomás Palacios
26. Ramiro Funes Mori
35. Valente Pierani
36. Pereyra
40. Eros Mancuso
Volantes
7. José Sosa
8. Gabriel Neves
17. Joaquín Tobio Burgos
21. Gonzalo Piovi
22. Alexis Castro
32. Mikel Amondarain
Delanteros
9. Guido Carrillo
11. Farías
18. Edwuin Cetré
19. Adolfo Gaich
27. Lucas Alario
28. Brian Aguirre
29. Fabricio Pérez
Director técnico: Alexander “El Cacique” Medina
12:09 hsHoy
Convocados de Independiente Medellín
Alejandro Restrepo tendrá el siguiente grupo de jugadores para recibir al "Pincharrata"-crédito Jefatura de Prensa Medellín
25. Éder Chaux
12. Simón Romero
33. Daniel Londoño
2. Léyser Chaverra
24. José Ortiz
5. Luis Escorcia
26. Esneyder Mena
18. Frank Fabra
10. Daniel Cataño
13. Francisco Chaverra
88. Juan Viveros
14. Baldomero Perlaza
8. Alexis Serna
16. Halam Loboa
31. Diego Moreno
23. Malcom Palacios
35. Alan Valdelamar
17. Gerónimo Mancilla
30. Hayen Palacios
20. John Montaño
11. Yony González
9. Enzo Larrosa
19. Francisco Fydrisweski
11:59 hsHoy
El “Poderoso de la Montaña” recibe al “León”
Medellín y Estudiantes LP se medirán en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito DIM / Fotobaires
El duelo entre Medellín vs. Estudiantes abrirá la primera fecha del Grupo A en la Copa Libertadores el miércoles 8 de abril de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot.
El cuadro colombiano viene de empatar a un gol en su última salida por la Liga BetPlay, el 2 de abril de 2026 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.
El gol inicial para el cuadro local llegó por medio de Mateo Zuleta al 81 de partido, pero Baldomero Perlaza empató las acciones al 84 de partido.
En Estudiantes de La Plata, cayó en el estadio Pedro Bidegain ante San Lorenzo de Almagro por 1-0, el 3 de abril de 2026 con gol de Manuel Insaurralde al 11 de partido.
A pesar de comenzar la temporada con resultados discretos en la Liga BetPlay I-2026, donde ocupa la posición 14 con 17 puntos y reducidas posibilidades de clasificación, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo aseguró su lugar en esta instancia continental tras superar en rondas preliminares a Juventud de las Piedras y Liverpool.
Estudiantes de La Plata, bajo la conducción técnica de Alexander Medina, llega a Colombia ocupando el segundo puesto en la zona A de la Liga Profesional argentina y apostando por una sólida actuación en la Libertadores, a pesar de haber caído ante San Lorenzo en la última jornada. El conjunto platense viajó con 26 futbolistas en su convocatoria.