Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000 en el Banco Nación

Las entidades no financian el total del precio del inmuebles. Foto: Inmobiliaria Edifica

En el contexto de la reaparición de los créditos hipotecarios en el sistema financiero y la polémica por el uso que hicieron de los mismos funcionarios nacionales, el Banco Nación tiene vigente una línea para quienes buscan comprar su primera propiedad. La oferta de préstamos para las viviendas ajustadas en UVA, en base al índice de inflación, permiten que la cuota mensual a pagar se equipare en algún nivel al valor de un alquiler.

A través del simulador del Banco Nación, Infobae accedió a los detalles que es necesario saber antes de tomar un préstamo de este tipo.

En primer lugar, cabe mencionar que la entidad no financia el total del precio del inmueble, sino que presta hasta el 75% del valor de la operación. De este modo, si la vivienda cuesta USD 100.000 ($141.500.000 al tipo de cambio actual), el banco otorga USD 75.000 ($106.125.000).

Ahora bien, si se busca abonar el crédito en un plazo de 20 años, siendo cliente del Banco Nación, los ingresos netos necesarios de titulares y codeudores deber ser de $3.657.670 y los ingresos netos mínimos de titulares de $1.828.835. Esto debido a que la cuota mensual, que ajusta por UVA, asciende a 914.418 pesos. La tasa nominal anual en esta entidad es del 6%.

Simulación 1 (Banco Nación)

En un plazo a 30 años, los ingresos netos necesarios de titulares y codeudores caen a $3.234.476, mientras que los de los titulares a $1.617.238. La cuota desciende a 808.619 pesos.

Simulación 2 (Banco Nación)

En caso de no cobrar el sueldo en el banco, los ingresos netos necesarios titulares y codeudores son $4.674.111 y los ingresos netos mínimos titulares de $2.337.055. La cuota se eleva a 1.168.528 pesos mensuales y la tasa a 12%.

Simulación 3 (Banco Nación)

Para quienes estén en esta situación y quieran que el plazo de pago sea a 30 años, los ingresos netos necesarios titulares y codeudores llegan a $4.366.460 y los de los titulares a $2.183.230. La cuota se reduce a 1.091.615 pesos.

Simulación 4 (Banco Nación)

Cabe destacar que las condiciones establecidas por los bancos hoy sólo permiten el acceso a familias con ingresos formales elevados y estabilidad laboral, en la mayoría de los casos trabajadores registrados en relación de dependencia.

Los trabajadores informales, cuentapropistas o con ingresos variables encuentran prácticamente vedado el acceso al crédito, por requisitos de ingresos y las condiciones de elegibilidad formal.

La morosidad general creció en los últimos meses, pero entre las líneas de créditos hipotecarios sigue siendo de las más bajas, justamente porque sólo accede un segmento muy seleccionado que, además, tiende a priorizar fuertemente el cumplimiento de estos pagos.

Los trabajadores informales, cuentapropistas o con ingresos variables encuentran prácticamente vedado el acceso al crédito, por requisitos de ingresos y las condiciones de elegibilidad formal. Foto: Qolono

Igualmente, en 2025 se firmaron 44.305 préstamos hipotecarios en la Argentina, lo que constituyó el cuarto mayor volumen desde 2004 y evidenció la consolidación de una tendencia de recuperación en la otorgación de crédito hipotecario.

Como referencia, según Zonaprop, alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires cuesta en promedio $704.704 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes, $814.659. En el caso de las unidades de tres ambientes, el valor medio se ubica en $1.094.451 mensuales.

El portal inmobiliario también relevó los valores promedio de compra: un monoambiente se ubica en USD 108.337, mientras que un departamento de dos ambientes alcanza los USD 130.273. En tanto, las unidades de tres ambientes registran un valor medio de USD 179.072.

En cuanto a la actividad del mercado, durante febrero de 2026 la Ciudad de Buenos Aires registró 3.567 escrituras, de acuerdo con datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Este volumen representó una caída del 17% en comparación con febrero de 2025. No obstante, se mantuvo en un nivel 2,5 veces superior al mínimo observado en febrero de 2020.

Dentro del total de operaciones, el 17% de las escrituras se concretó con hipoteca, lo que implicó una disminución de 5 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior.