Medellín extiendió sus subsidios de movilidad: anunció 50.000 cupos para viajes estudiantiles disponibles en el sistema metro

Víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y miembros de grupos étnicos tienen prioridad en la asignación de cupos subsidiados del Metro estudiantil - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín, en alianza con el Área Metropolitana y el Metro de Medellín, habilitó 50.000 cupos de viajes subsidiados en el sistema de transporte masivo para estudiantes de la ciudad.

El esfuerzo, articulado a través de la segunda convocatoria del 2026, está dirigido especialmente a beneficiarios de los programas Fondos Sapiencia y Matrícula Cero, así como a estudiantes que cumplan con los requisitos de acceso al Perfil Estudiantil, con el objetivo de garantizar que el transporte no sea un obstáculo para la continuidad educativa.

¿En qué consiste el beneficio y cómo funciona?

La iniciativa permite a los estudiantes seleccionados acceder a una tarifa diferencial de $1.600 por trayecto en el Metro, con un cupo de hasta 60 viajes mensuales. Los trayectos pueden realizarse sin restricción de horarios ni fechas, lo que facilita la flexibilidad para quienes asisten a clases, actividades extracurriculares o prácticas académicas.

Los requisitos para acceder incluyen residir en estratos 1, 2 o 3, estar a más de un kilómetro de la institución educativa y tener entre 10 y 28 años - crédito Alcaldía de Medellín

El director de Sapiencia, Salomón Cruz, comentó que: “Este programa es fundamental para que ningún joven de Medellín tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos para movilizarse. Con estos 50.000 cupos, ratificamos el compromiso de la ciudad con la democratización del acceso a la educación superior”.

Requisitos para postularse

Para acceder al beneficio de tiquete metro estudiantil, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3 dentro del área metropolitana.

Vivir a más de un kilómetro de la institución educativa a la que asisten.

Tener entre 10 y 28 años, salvo en casos de personas con discapacidad certificada, quienes pueden aplicar sin límite de edad.

Ser beneficiario de los Fondos Sapiencia o Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín, o postularse a través de su institución de educación superior si no hacen parte de estos programas.

No haber sido sancionado ni haber hecho uso indebido del beneficio en convocatorias anteriores.

Tendrán prioridad en el acceso víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y miembros de grupos étnicos.

Las inscripciones para la segunda convocatoria de viajes subsidiados están abiertas hasta el 13 de abril únicamente a través del sitio web oficial de Sapiencia - crédito Alcaldía de Medellín

Proceso de inscripción y plazos

Las inscripciones para el segundo ciclo de la convocatoria estarán abiertas hasta el 13 de abril a las 4:00 p.m. Los interesados deben realizar la postulación únicamente a través del portal oficial sapiencia.gov.co o mediante las instituciones de educación superior acreditadas.

Para quienes ya recibieron el beneficio en la primera convocatoria y desean renovarlo, es necesario postularse nuevamente y cumplir con los requisitos establecidos. El beneficio es personal e intransferible; su uso indebido puede conllevar sanciones, incluida la suspensión permanente, por lo que se recomienda a los beneficiarios utilizarlo exclusivamente para sus desplazamientos académicos.

Renovación de la tarjeta Cívica

Paralelamente, la Empresa Metro de Medellín recuerda a todos sus usuarios, y especialmente a los beneficiarios del perfil estudiantil, que deben verificar si su tarjeta Cívica requiere renovación. Algunos modelos dejarán de funcionar a partir del 30 de junio de 2026. Para consultar si es necesario realizar el cambio, los usuarios pueden ingresar su tipo y número de documento en el portal oficial del Metro y seguir las instrucciones para mantener activa la tarjeta y seguir accediendo al beneficio.

El programa de transporte estudiantil ofrece acceso a una tarifa diferencial de $1.600 por trayecto y hasta 60 viajes mensuales sin restricción de horarios - crédito Alcaldía de Medellín

Impacto y beneficios de la estrategia

Además de aliviar el bolsillo de las familias, el programa incentiva la movilidad segura y sostenible en la ciudad, fomenta la cultura ciudadana y fortalece el sentido de pertenencia de los jóvenes con su entorno urbano.

Para el distrito, el programa de tiquete metro estudiantil es parte de una política integral que busca que Medellín consolide su liderazgo en innovación social y educativa, garantizando que ningún estudiante abandone su proyecto académico por falta de recursos para movilizarse. Con 50.000 cupos habilitados y más convocatorias previstas a lo largo del año, la ciudad pretende llegar a un modelo más justo para toda su juventud.