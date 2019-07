En la misma línea, en la conferencia de prensa posterior, aseguró: "Voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Brasil no merece tener esa mancha, no lo merece el pueblo brasileño". Notablemente abrigado por las bajas temperaturas reinantes en Curitiba, Amorim reveló que Lula "estaba muy emocionado con esta visita". El ex ministro se refirió a Fernández como alguien a quien conoció en las épocas "en que estábamos todos juntos". Y celebró la "verdadera solidaridad" demostrada por el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner al hacerse presente en la capital paranaense. "El presidente Lula quedó muy tocado con eso. Éramos todos amigos. Lula le dijo a Alberto: su primera tarea es ganar la elección en la Argentina. Porque con su gobierno tendremos la esperanza de la vuelta de la democracia en América del Sur". Las palabras del ex presidente revelan hasta qué punto también recaló en Brasil la famosa "brecha" y la no menos célebre "polarización". Ocurre que ese discurso es exactamente el opuesto al desplegado por el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro, y por su ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo, para quienes en caso de no ser reelecto Mauricio Macri , "la Argentina será una nueva Venezuela".