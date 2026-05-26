Presidente de la SCJN se reúne con Carlos Slim y Arturo Elías Ayub

Carlos Slim se reunió en privado con el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trascendió en redes sociales que el empresario Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayub sostuvieron una reunión fuera de agenda con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Hugo Aguilar Ortiz.

No se ha informado sobre los temas que se abordaron durante el encuentro privado entre el empresario y el ministro presidente.

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De igual modo, ni Slim ni Aguilar han dado un posicionamiento público sobre las razones del encuentro. Dicha reunión ha provocado críticas y cuestionamientos en redes sociales.

El empresario Carlos Slim cae al puesto 16 en el ranking mundial de multimillonarios

Slim mantiene el primer lugar como el hombre más rico de México y América Latina pese a su caída internacional. (YouTube: @Oso Trava)

Carlos Slim cayó al puesto 16 del ranking mundial de multimillonarios en 2026y se aleja del Top 10 de Forbes, una trayectoria que confirma el retroceso de los mexicanos en la lista de las mayores fortunas del planeta pese a que el empresario conserva el primer lugar en México y América Latina.

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La caída no ha sido lineal. En 2024 salió otra vez del grupo de los diez más ricos y quedó en el lugar 14 con una fortuna de 102 mil millones de dólares, según Forbes. En 2025 descendió hasta la posición 19, su nivel más bajo de los últimos años, y ahora repunta al sitio 16 con 125.9 billones de dólares.

Ese desplazamiento no solo responde a cambios en los activos de Slim. También refleja el ascenso de nuevos multimillonarios en el mundo, mientras otros patrimonios amplían su distancia en la clasificación global.

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La distancia actual contrasta con el periodo en el que Slim encabezó la lista global durante cuatro años consecutivos. De 2010 a 2013 ocupó el primer lugar del ranking de Forbes y superó incluso la fortuna de Bill Gates.

Antes de esa etapa, el empresario mexicano ya había construido una presencia constante en la parte alta de la clasificación. Entró al Top 10 mundial en 1994, cuando ocupó la décima posición con 6 mil 600 millones de dólares, después de consolidar su fortuna con la adquisición de Telmex y otros negocios.

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El pleno de la SCJN retiró seis temas y acortó su sesión a poco más de media hora

La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró una sesión de solo 22 minutos. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

La SCJN celebró el pasado miércoles 21 de mayo una sesión de 22 minutos en la que resolvió solo tres asuntos, luego de que seis puntos propuestos por Lenia Batres fueron retirados a petición de la propia ministra; en ese lapso, el pleno también fijó un criterio sobre qué tribunal debe resolver amparos directos contra laudos laborales cuando la junta que los emitió cambia de competencia o desaparece.

El 21 de mayo la sesión comenzó a las 10:39 y terminó a las 11:01. Normalmente, las sesiones de la Suprema Corte suelen durar alrededor de dos horas.

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Antes de iniciar, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dio la bienvenida en mixteco y en español a estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la FES Aragón y de la Universidad Humanitas que acudieron a presenciar la sesión. Aguilar Ortiz les deseó que “la sesión pues les aporte a su formación profesional”.

Frente a los estudiantes, Aguilar Ortiz anticipó la brevedad de la jornada y les dijo: “el día de hoy tenemos pocos asuntos, vamos a atender más tarde temas propios de la Corte”.

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