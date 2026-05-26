Paloma Valencia ‘estalló’ contra Petro y lo señaló de instrumentalizar a Carlos Gaviria: “Debe estar revolcándose en su tumba”

Paloma Valencia expresó su molestia por la manera en que el presidente Gustavo Petro no estaría respetando el legado de Carlos Gaviria, claro opositor a una constituyente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue blanco una vez más de los señalamientos de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que el lunes 25 de mayo hizo algunas observaciones sobre cómo, en su concepto, el jefe de Estado buscaría instrumentalizar lo que considera es el legado del exmagistrado y exaspirante a la presidencia Carlos Gaviria Díaz, fallecido en 2015.

Todo comenzó cuando Petro compartió en sus redes sociales un video de 2010, en el que el fallecido exmagistrado lo apoyó en la escena pública cuando aspiró por primera vez a la presidencia, una contienda en la que estuvo lejos de repetir lo que había logrado en 2006 el abogado y profesor universitario, que obtuvo un total de 2.613.157 votos frente a 1.331.267 sufragios del excongresista, mandatario de los colombianos.

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Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo mención a Carlos Gaviria Díaz, exmagistrado y excandidato presidencial, en declaraciones en las que el entonces líder del Polo Democrático lo respaldaba . crédito @petrogustavo/X

“Yo estoy aquí para dos propósitos. Primero, para invitarlos a votar masivamente, así como votaron por mí hace cuatro años, por Gustavo Petro. Y en segundo lugar, como existen ciertos rumores malignos propalados por ya sabemos quiénes y de dónde, de que el Polo Democrático Alternativo anda dividido, por ahí dicen que una imagen vale más que un millón de palabras. Venga, Gustavo, levantemos la mano”, dijo esa vez Gaviria.

Al difundir el video, Petro agregó un comentario de su cosecha que alimentó la controversia, como pudo apreciarse con la dura respuesta de Valencia, que fue alumna de Gaviria. “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real", afirmó el primer mandatario.

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¿Qué dijo Paloma Valencia sobre los comentarios de Gustavo Petro?

La reacción de la congresista no tardó en llegar. “Carlos Gaviria —mi profesor y una de las personas de izquierda que más respeto— debe estar revolcándose en su tumba viendo cómo quienes hoy lo instrumentalizan, impulsan una asamblea constituyente para fracturar la Constitución del 91 que él defendió”, expresó la aspirante de centro-derecha, que apuntó al mensaje del presidente en sus perfiles.

Con este mensaje en X, la senadora Paloma Valencia arreció en sus críticas al presidente Gustavo Petro por evocar al exmagistrado Carlos Gaviria - crédito @palomavalencial/X

Valencia cuestionó a su contendor, Iván Cepeda, y lo señaló de haber “olvidado” el pensamiento crítico. “Embarcar al país en una constituyente sería dividir a Colombia y desperdiciar años en otra innecesaria confrontación. La Constitución del 91 tiene todo lo necesario. Hay que desarrollarla, gobernando para resolver los problemas de los colombianos. No necesitamos más poemas ni más leyes, necesitamos hacer las cosas”.

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A estas críticas se sumó la representante Katherine Miranda que, previo al comentario de la congresista y candidata, no ocultó su molestia frente a lo que sería una utilización amañada del legado del exmagistrado. “Qué vergüenza verlo usar la imagen de un gran hombre como lo fue Carlos Gaviria. Respete su memoria", destacó la parlamentaria del partido Alianza Verde, que pasó de aliada a opositora del Gobierno nacional.

Con este comentario en X, la representante Katherine Miranda también se despachó contra Gustavo Petro, por mención a Carlos Gaviria, al recordar lo que pensaba el exmagistrado del gobierno distrital del hoy presidente, en 2012 - crédito @KatheMirandaP/X

En una entrevista con Semana, Gaviria expresó dudas sobre la capacidad de Petro para desempeñarse como alcalde de Bogotá. “No tiene un conocimiento suficiente de la ciudad y si no tiene un conocimiento cabal de una ciudad tan compleja y esta va a ser su primera experiencia administrativa, no puede tener tampoco en la mente cuál es la ciudad que quiere y cuáles son los medios para lograr esa ciudad", indicó Gaviria.

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Y agregó, en ese entonces (2012), cuando iniciaba la administración del progresista en la capital de la República, que no tenía claro un plan de gobierno. “Gustavo ha hecho muchas propuestas que están seguidas de rectificaciones y tan abruptas las propuestas como las rectificaciones, que da la impresión de estar dando bandazos y desde luego eso para él es completamente negativo", reafirmó.