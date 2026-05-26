El Banco de Guatemala inició la distribución de los billetes conmemorativos de Q100

El Banco de Guatemala lanza un billete conmemorativo de cien quetzales que celebra sus aniversarios entre 1945 y 2024, destacando su sede y una figura histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de Guatemala empezó este lunes 25 de mayo la distribución del nuevo billete conmemorativo de Q100, una emisión por los 80 años de la institución y el centenario de la banca central. El papel moneda tendrá curso legal y circulará en todo el país, según informaron La Hora GT y Soy 502.

La impresión total es de 15 millones de unidades, dijo el presidente del banco central, Álvaro González Ricci, en declaraciones a Soy 502. El funcionario afirmó que el volumen alcanzará para el uso cotidiano y para el interés de coleccionistas.

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“Lo vamos a ver circulando en los establecimientos como cualquier otro billete”, sostuvo González Ricci ante dicho medio local También indicó que, aunque parte de los ejemplares se guardará por su valor numismático, una gran cantidad ingresará al circuito habitual del efectivo.

Según La Hora GT, hay tres vías para obtenerlo: canjear billetes actuales de Q100 por la nueva edición en las oficinas del banco central del 25 al 29 de mayo; solicitarlo en bancos del sistema sin una fecha límite definida; o recibirlo por la circulación normal del efectivo.

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Material, diseño y medidas de seguridad del nuevo Q100

El nuevo billete conmemorativo de Q100 revive elementos de 1948 y estará disponible en bancos y oficinas del Banco Central guatemalteco desde el 25 de mayo (Ilustración IA)

El billete fue fabricado con fibras 100% de algodón, según la nota “Banco de Guatemala presenta emisión de billete conmemorativo de Q100” citada por La Hora GT. González Ricci explicó que ese sustrato le otorga una vida útil estimada de cinco años, según el nivel de uso.

En el anverso retoma elementos del primer billete de Q100 emitido en 1948, de acuerdo con La Hora GT. Incluye el vuelo del quetzal, una marca de agua inspirada en la obra “Indio de Nahualá”, la efigie de Francisco Marroquín y el edificio del banco central, como referencia a las ocho décadas de la entidad.

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Las medidas de seguridad incorporan hilo con microtexto y efecto de movimiento, imagen latente, registro perfecto de impresión, fondos de seguridad, marca de agua, numeración en sistema Braille, líneas en relieve perceptibles al tacto y un elemento óptico conmemorativo que cambia de dorado a verde al inclinarlo, según detalló.

González Ricci dijo a Soy 502 que el diseño combina rasgos de los primeros billetes de esta denominación con tecnología moderna para dificultar la falsificación. También señaló que la emisión podría participar en concursos internacionales de diseño numismático, como ocurrió con el billete conmemorativo de Q1 emitido en 2024, que fue reconocido en Brasil en 2025.

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¿Qué muestra el reverso y cómo será el recambio de billetes?

El nuevo billete incorpora modernos elementos de seguridad y accesibilidad. (Imagen cortesía Banco de Guatemala)

En el reverso figura una representación del edificio de la Universidad de San Carlos de Borromeo y una inscripción por los 350 años de su fundación, según La Hora GT. El billete también suma motivos inspirados en el mural escultórico de la fachada del edificio del banco central, añadió el mismo medio.

La emisión generó interés entre coleccionistas y personas que buscan conservar ejemplares por su carácter conmemorativo, de acuerdo con La Hora GT. El medio consignó que el objetivo incluye reforzar la seguridad monetaria y poner en valor referencias institucionales y culturales de Guatemala. González Ricci informó que el Banco Central habilitó ventanillas especiales durante dos semanas para facilitar el acceso. Según el funcionario, el proceso avanza de forma ordenada y sin aglomeraciones.

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Las piezas deterioradas serán retiradas por los bancos y luego destruidas por el Banco de Guatemala mediante procesos especializados, explicó González Ricci. “Hay suficientes billetes para que cada quien pueda tener esta pieza conmemorativa”, afirmó.