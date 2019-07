De todos, el más firme y distante es el gobernador Schiaretti que no cede a las presiones. Además de sus profundas diferencias con Cristina Kirchner, evidentes durante la gestión, él y varios intendentes recuerdan que la ex Presidente no "cuidó" ni "ayudó" a Córdoba. Al mismo tiempo quieren defender el rol de la provincia y su "importante gravitación" en el escenario nacional. La economía está en el centro de la escena.