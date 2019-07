En el Tribunal Oral Federal 8, mientras tanto, se encuentran produciendo distintas medidas de prueba de cara al juicio oral contra la ex presidenta, el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli y su segundo, Juan Martín Mena, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque, el espía Ramón Alan Bogado, el piquetero Luis D'Elia y el ex líder de Quebracho Fernández Esteche -preso por esta causa-.