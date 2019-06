— Sí, yo no voy a negar lo que es una realidad, pero no fue para nada el caso nuestro. Quiero ser muy cuidadoso porque yo también me crié con el mito de que éramos millonarios. Pero, todavía a veces paso por la casa donde mi madre vivió hasta 1996, la misma casa donde se casó y vivió con papá, Emilio Mitre 1445, a una cuadra del Parque Chacabuco. Me acuerdo que a mi hermana una vez en un control en la ruta 2 yendo a Mar del Plata, ella tenía todo en regla pero la demoró un agente para ver si podía tener algún tipo de ayuda para el café. Pero mi hermana le dijo: "Yo no le voy a dar nada a usted, no tengo por qué darle nada, si usted tiene que hacer algo hágalo". Y el tipo le dice "Usted es Vandor, ¿tiene algo que ver?". "Sí, soy la hija", contestó ella. "Ustedes son los dueños de los campos de acá, a mí no me va a venir a decir… Yo conozco al testaferro de ustedes". Y a mi mamá la llamaba un tipo que le quería comprar el campo lindero al de él. Mi mamá le decía "yo no tengo ningún campo". Él no le creía y fue tanto lo que le insistió que un día mi madre llamó a la escribana y le dijo véndale el campo a este señor. "Pero cómo voy a vender…" "Me tiene harta, no sé cómo decirle que no es mío, véndaselo y después vemos". De estas cosas hubo muchas. Pero nosotros nunca tuvimos caballos de carreras. ¿A mi papá le gustaba ir al hipódromo? Eso es innegable. ¿Caballos de carrera tenía? Nunca tuvo. Creo que una vez entre diez o doce iban a comprar uno y él tenía una cuota aparte que enseguida pidió que se la devolvieran. No pasamos miseria ni mucho menos, vivíamos con las expectativas de cualquier familia metalúrgica y vivimos muy felices desde ese lugar. Y la UOM a nosotros siempre nos dio respuestas cuando las necesitamos.