No insistí. Los silencios entre nosotros se hacían prolongados y densos… Fue cuando me mostró la razón de encontrarnos. Quería pedirme que no abandonara el peronismo, que no fuera tan torpe como ellos, que no me fuera. Le recordé entonces que toda la acción insensata que ellos llevaban adelante me hacía la situación cada vez más difícil, que por otra parte me sentía profundamente hermanado con las víctimas aunque hubiesen llevado adelante un plan criminal contra nuestro gobierno, y que por otra parte no se olvidara de que yo también, a mi vez, era ahora un perseguido. Entonces insistió y me dijo enfáticamente: "Nosotros estamos fuera, nuestra voz, nuestros mensajes, le llegan al Movimiento a lo sumo por una ventana, vos estás perseguido pero tenés la puerta abierta, no hay comparación, no cruces el umbral, te pido que no te vayas del peronismo. ¡Por favor!". Me sentí profundamente conmovido y guardé silencio, consintiendo.