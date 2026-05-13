Carros eléctricos en Colombia: los detalles que muchos compradores ignoran y que pueden salir caros después

Llaves de un coche (Freepik)

El crecimiento de los carros eléctricos en Colombia ha impulsado las ventas de este tipo de vehículos, pero también ha dejado al descubierto varios errores que muchos compradores cometen antes de firmar el contrato de adquisición.

Expertos del sector automotor consultados por la Revista Semana advierten que no revisar aspectos como la cobertura de la batería, la autonomía real y la disponibilidad de talleres especializados puede generar problemas económicos y técnicos en el futuro.

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Cada vez más colombianos están interesados en cambiar los vehículos tradicionales por modelos eléctricos debido a beneficios como menores costos de combustible, restricciones reducidas de pico y placa y menores emisiones contaminantes.

Sin embargo, especialistas señalan que muchos conductores en Colombia toman la decisión de compra sin revisar completamente las condiciones del contrato y las garantías ofrecidas por las marcas.

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Uno de los aspectos que más preocupa es el relacionado con las baterías, consideradas el componente más importante y costoso de un vehículo eléctrico.

Los expertos advierten que los compradores deben conocer con detalle qué daños cubre la garantía, cuánto tiempo tiene vigencia y cuáles situaciones podrían dejar sin efecto esa protección.

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La batería puede representar uno de los costos más altos de reparación en un carro eléctrico.

Vehículos eléctricos nuevos en Colombia - crédito Colprensa

Además de la cobertura, otro de los puntos clave tiene que ver con la duración real de las baterías y las condiciones de uso en Colombia.

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Aunque muchos fabricantes ofrecen largos periodos de funcionamiento, el rendimiento puede variar dependiendo de factores como el clima, el estado de las vías, la frecuencia de carga y el estilo de conducción de cada usuario.

En ciudades con tráfico intenso o trayectos extensos, algunos vehículos podrían consumir más energía de la prevista inicialmente.

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La autonomía real del vehículo es otro de los factores que expertos recomiendan revisar antes de concretar la compra.

En Colombia, aunque el mercado de carros eléctricos sigue creciendo, todavía existen regiones donde la infraestructura de carga continúa siendo limitada.

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Por esa razón, los especialistas recomiendan analizar cuántos kilómetros puede recorrer realmente el vehículo antes de necesitar recarga y verificar si existen estaciones disponibles en las rutas habituales del conductor.

Este aspecto toma mayor relevancia para quienes viven fuera de grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde la red de carga aún presenta menor cobertura.

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La disponibilidad de puntos de carga sigue siendo un reto en varias zonas del país.

Otro de los aspectos que varios compradores suelen pasar por alto es la red de talleres autorizados y la disponibilidad de repuestos especializados.

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En algunos casos, determinadas marcas cuentan con pocos centros técnicos certificados para atender fallas eléctricas o problemas en las baterías, lo que podría aumentar tiempos de reparación y costos de mantenimiento.

Vehículos eléctricos nuevos en Colombia - crédito Colprensa

Los expertos también recomiendan revisar si el seguro del vehículo incluye cobertura específica para daños eléctricos, baterías y sistemas de carga.

Las condiciones del seguro pueden variar dependiendo de la ciudad y del tipo de vehículo adquirido.

Algunas pólizas podrían tener restricciones relacionadas con piezas especializadas o requerir talleres autorizados específicos para cubrir determinadas reparaciones.

También influye la edad del conductor, el lugar donde circulará el vehículo y la disponibilidad de repuestos en el mercado colombiano.

En medio del crecimiento de la movilidad sostenible en Colombia, el sector automotor insiste en que los compradores deben informarse completamente antes de adquirir un carro eléctrico.

Los especialistas recomiendan leer detalladamente los contratos y consultar todas las condiciones antes de firmar la compra.

El objetivo, explican, es evitar costos inesperados, problemas con garantías o limitaciones operativas que terminen afectando económicamente a los conductores después de adquirir el vehículo.

Mientras el mercado continúa expandiéndose en el país, expertos consideran que la información previa y el análisis de las condiciones reales de uso seguirán siendo fundamentales para quienes planean dar el paso hacia la movilidad eléctrica.