Todavía en verano, aquellas citas estaban marcadas por una incertidumbre mayor en términos electorales, porque ni siquiera habían sido definidos las candidaturas. Los encuentros intentaron abarcar entonces a todo el mapa vinculado al peronismo. Eso explicaba las charlas con Lavagna, que aún no decía si sería candidato y menos junto a quienes; Kicillof, como una especie de representante informal de la ex presidente, y Urtubey, por entonces construyendo junto a otros Alternativa Federal. Sergio Massa no fue de la partida sólo porque se había adelantado, en noviembre.