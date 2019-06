Frigerio no ahorró la autocrítica, al resaltar que "creímos que sería más fácil resolver situaciones que se mostraron difíciles, pensamos más sencilla la salida de asuntos estructurales que no pudimos ni siquiera abordar, no tuvimos conciencia de la debilidad del Gobierno en el Congreso". Y sorprendió definiendo como "una de las cuestiones pendientes de nuestro primer Gobierno es unir a los argentinos, es encontrarnos a pesar de las diferencias".