En esta línea, el integrante del grupo cómico MIDACHI afirmó: "Uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para tener votos, se tiene que reafirmar la esencia de uno y aguantar los trapos". "Me gustaría que realmente nos mostremos como somos, porque creo que estamos del lado bueno de la historia, creo que el peronismo es estar del lado de los buenos, y me tengo que mostrar tal cual soy", amplió en un reportaje con el canal América.