La expresión de un humorista que propuso la creación de una "Conadep del periodismo" quizás no justificaría un análisis serio y profundo si esta no hubiera sido considerada por otros protagonistas de la vida nacional. Hubo intelectuales que apoyaron la idea y políticos que sólo la calificaron de inconveniente. O que no la rechazaron de forma categórica, lo que evidencia un riesgo de legitimación. Y hasta hubo quien avanzó y sugirió el nombre "Conadepe" (para una supuesta Comisión Nacional sobre la Desaparición del Periodismo Ético), una suerte de Tribunal de la Inquisición para disciplinar a la prensa.