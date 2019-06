No hubo feriado por el Día de la Bandera en la sede del PJ Nacional en Matheu 130. Durante todo el día trabajaron los apoderados del principal partido que conforma el Frente de Todos para presentar los avales que deben acompañar las candidaturas nacionales. Tal como anticipó Infobae, Daniel Scioli no seguirá su carrera electoral por lo que no llevará los avales necesarios para ser precandidato a presidente de la Nación.