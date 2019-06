La estrategia "catch all" (atrapa todo) fue el camino que siguió el dirigente justicialista. En su apuesta por la unidad, el senador nacional mantuvo un equilibrio equidistante ante cada una de las tendencias del peronismo. La apuesta hizo dejar atrás los viejos roces con la ex presidente Cristina Kirchner, quien en el pasado tendió a apoyar a dirigentes locales de su riñón en vez del PJ tradicional, como el diputado nacional Agustín Rossi. Pragmático, su orientación lo acerca más a los jefes del PJ no kirchnerista, que se desperdigaron en este proceso electoral en las alianzas nacionales que impulsan a Alberto Fernández y Roberto Lavagna.