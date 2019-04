Alrededor del senador santafecino descuentan que si ganan, Bielsa los acompañará. "No hay un motivo objetivo para esperar otra reacción de María Eugenia que no sea respaldar a Omar", reflexionaron. Y apuntaron a un ejemplo conocido pero que suele reiterarse en el peronismo cuando la disputa interna es en buenos términos: "La campaña fue limpia. No como la de Aníbal (Fernández) y (Julián) Domínguez. No hay motivos para pensar que puede sacar los pies del plato y no apoyar".