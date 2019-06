Aunque no fue parte del encuentro de hombres el nombre de Cristina Fernández estuvo en boca de todos. Es más, hasta con elogios. "Fue impresionante" calificó alguien la caravana de bienvenida a la ex Presidente en Santiago del Estero donde presentó su bestseller Sinceramente. Massa, dicen, asentía. Entonces hubo quien subrayó que cada uno de los presentes aportó a la unidad pero que no hubiera sido posible "sin la decisión de Cristina".