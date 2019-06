A la hora de analizar a los posibles candidatos a gobernador de Consenso Federal los funcionarios de Vidal tienen sus preferencias. Si pudieran elegirían evitar a Margarita Stolbizer. Consideran que la titular del GEN es la que más votos podría robarle a la actual gobernadora. El panorama sería más alentador, creen, si la candidata fuera alguna de las otras dos mujeres que se mencionan: la diputada Graciela Camaño (pieza clave para el acuerdo Lavagna-Urtubey) o la ex senadora María Laura Leguizamón, ex jefa del actual jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai. Y todo sería más fácil, suponen, si el candidato fuera el único hombre que apareció hasta el momento en esa lista: el ex intendente de Bolívar Eduardo "Bali" Bucca. Claro que la elección no será ni de Vidal ni de sus funcionarios.