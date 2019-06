En un reciente informe enviado a los inversores (Cambiemos changes – The incumbent recovers the political initiative by opening the

coalition to moderate Peronists), JP Morgan aplaudió la decisión de Macri de elegir a Pichetto como compañero de fórmula. "El presidente Macri, que busca la reelección, decidió dejar de lado el eje peronismo / antiperonismo al expandir la coalición de Cambiemos con la incorporación del senador Pichetto como candidato a vicepresidente", dice el informe. Y agrega: "Por sí mismo, no agrega demasiados votos a Macri directamente. Pero él abre espacio para integrar a otros peronistas moderados en la alianza más amplia de Cambiemos ya para las primarias".