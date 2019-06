Todavía no eran las once de la mañana cuando le avisaron al presidente del PJ, José Luis Gioja, que estaba todo OK y él empezó a hacer llamados telefónicos. Arrancó por los vicepresidentes del partido: Lucía Corpacci estaba en Catamarca y no podía viajar; Rosana Bertone tenía actividad en Tierra del Fuego y a Daniel Scioli, por ahora precandidato presidencial, no lo encontró. De inmediato se sumaron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el de Merlo Gustavo Menéndez y el de Escobar, Ariel Sujarchuk; el sindicalista Antonio Caló; Eduardo 'Wado' De Pedro como miembro de la mesa de Acción Política y representante de Cristina Fernández y de su hijo Máximo Kirchner; la diputada K Fernanda Raverta (precandidata a intendenta de Mar del Plata); Sergio Palazzo de Bancarios y Carlos Acuña de la CGT. Gracias a que justo estaba en Capital se sumó Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y también miembro de la mesa nacional, entre otros. Hubo mujeres, legisladores, intendentes y representantes "del movimiento obrero" como le gusta mencionar a la dirigencia del peronismo.