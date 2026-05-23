Petro frenó al senador de EE. UU. Bernie Moreno tras advertencia sobre las elecciones en Colombia: “Es intromisión”

El presidente Gustavo Petro rechaza la injerencia extranjera en las próximas elecciones presidenciales de Colombia - crédito Reuters

A pocos días de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, un pronunciamiento hecho desde Estados Unidos terminó abriendo un nuevo cruce diplomático y político alrededor del proceso electoral colombiano. Esta vez, el choque involucró al presidente Gustavo Petro y al senador republicano Bernie Moreno, que lanzó una advertencia sobre el futuro del país en medio del actual panorama regional.

La reacción del mandatario colombiano no tardó en aparecer. A través de su cuenta de X, Petro le respondió directamente al congresista estadounidense luego de unas declaraciones que generaron polémica por mencionar una eventual intervención militar y cuestionar la legitimidad de las próximas elecciones presidenciales si Colombia, según él, “toma el camino equivocado”.

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Petro responde a las declaraciones de Moreno reiterando que la ciudadanía colombiana debe tomar decisiones libres de presiones externas - crédito X

En medio de un ambiente político cada vez más tenso por la cercanía de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el jefe de Estado rechazó cualquier tipo de pronunciamiento extranjero que pueda interpretarse como presión sobre los votantes colombianos. El mensaje fue directo y con tono diplomático, aunque firme.

“Le solicito al senador Bernie Moreno, ciudadano estadounidense, no hacer comentarios diferentes a los de su misión de veeduría electoral”, escribió Petro en redes sociales, marcando distancia frente a lo dicho por el legislador republicano durante un foro realizado por el centro de pensamiento Atlantic Council en Washington.

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Las declaraciones de Moreno llamaron la atención porque hicieron referencia a un posible escenario similar al venezolano si Colombia cambia su rumbo político tras las elecciones. Durante su intervención, el senador expresó: “Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”.

El congresista también puso sobre la mesa dudas sobre las garantías del proceso electoral y dejó una frase que generó incomodidad en distintos sectores políticos colombianos: “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”.

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Las declaraciones de Moreno ponen en duda las garantías electorales y cuestionan la legitimidad del proceso colombiano ante la comunidad internacional - crédito REUTERS

La respuesta de Petro no solo buscó desautorizar esas afirmaciones, sino dejar claro que, según su postura, ningún actor extranjero debe interferir en las decisiones políticas internas del país. “Las indicaciones de tipo político sobre el voto de la ciudadanía son intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo”, manifestó el presidente.

El mandatario además aprovechó el episodio para enviar un mensaje sobre la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Pese a las diferencias que en el pasado protagonizaron él y Donald Trump, Petro aseguró que actualmente existe una relación estable con el presidente estadounidense y descartó cualquier escenario de confrontación diplomática. “Con el presidente Donald Trump tenemos una buena relación personal y no habrá intervenciones y enemistad entre las dos naciones”, señaló el jefe de Estado, intentando bajar la tensión que produjeron las declaraciones del senador republicano.

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No es la primera vez que Petro responde a pronunciamientos internacionales relacionados con la situación política del país. En los últimos días, el presidente ha insistido en que el proceso electoral debe desarrollarse sin presiones externas y con respeto absoluto por la decisión de los ciudadanos. De hecho, días antes ya había publicado otro mensaje relacionado con el tema electoral y el respeto a la democracia colombiana. “La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre”, escribió.

El clima electoral en Colombia está marcado por la polarización, la desconfianza institucional y los debates sobre seguridad y garantías electorales - crédito Europa Press

El episodio ocurre en un contexto especialmente sensible. Colombia atraviesa una campaña presidencial marcada por la polarización política, los debates sobre seguridad, la desconfianza institucional y las discusiones alrededor de las garantías electorales. Además, la situación regional en América Latina y la relación con gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba siguen siendo temas recurrentes dentro de la agenda política internacional.

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Las declaraciones de Bernardo Moreno también generaron reacciones en redes sociales, donde distintos usuarios cuestionaron el tono utilizado por el senador estadounidense y consideraron que sus palabras podían interpretarse como una presión indebida frente a las elecciones colombianas. Otros sectores, en cambio, respaldaron sus advertencias y las relacionaron con la situación de seguridad que enfrenta el país.