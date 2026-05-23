Tano Pasman palpitó la final del domingo entre River y Belgrano: “No es una revancha”

El hincha emblemático Tano Pasman destaca la pasión por River como una experiencia más intensa que incluso un Mundial

River y Belgrano se enfrentan este domingo a las 15.30 horas en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, en un partido que revive heridas pasadas y expone la intensidad con la que los hinchas viven cada definición.

Tano Pasman, hincha emblemático de River, describió el peso emocional de la cita en diálogo con Infobae al Regreso: “Si me das a elegir entre una final de Libertadores y el Mundial, quiero que la gane River”.

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La pasión por River y el recuerdo de Belgrano

Al analizar el contexto de la final, Pasman no dudó en revivir el golpe histórico de 2011: “A River le hizo bien lo que le pasó. Fueron tres años de una dirigencia espantosa”. Señaló que la llegada de nuevas autoridades marcó un quiebre: “Vino una dirigencia que puso las cosas como correspondía, salimos campeones de América y hoy River es un club que es una maravilla”.

La viralización del video de Tano Pasman transformó su vida y lo llevó a experiencias insólitas vinculadas al fútbol y la cultura popular

Gonzalo Aziz reforzó la idea de que el pasado condiciona el fervor de los hinchas: “Hace 15 años, ahora se cumplen 15 años del fatídico partido con Belgrano de Córdoba”, en referencia al descenso de River.

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Sobre la actualidad, Pasman admitió las dificultades del presente: “La entrada, 150 mil pesos la platea, 80 mil la popular, no se consiguen. Pero después para ir a Córdoba...”.

El costo de la pasión y la cultura del hincha argentino

El incremento de los precios y la dispersión geográfica de los torneos internacionales fue tema central en la mesa: “Probablemente uno de los mundiales en los que más caro sea llegar”, advirtió Barbería sobre el próximo Mundial. Gonzalo Aziz sumó: “Dos mil dólares, chicos, un pasaje interno en Estados Unidos”.

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El presente futbolístico de River Plate suma a Otamendi y plantea la necesidad de incorporar un delantero de área como el Flaco López (Infobae en Vivo)

La mesa reflexionó sobre la relación entre el hincha y su club: “Los hinchas de los clubes hinchan más por su club que por la Selección”, planteó Aziz. Pasman coincidió y admitió: “Me pongo diez veces más nervioso por River que por la selección, aunque el Mundial de Qatar lo viví con una pasión innormal”.

Las cábalas y costumbres familiares también tuvieron lugar en la charla. Pasman relató: “Durante cuatro años mi hija vio los partidos arriba de la mesada de la cocina porque así llegó el gol”, una anécdota que ilustra la intensidad con la que se vive el fútbol en cada hogar argentino.

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Un fenómeno viral y la transformación personal

El fenómeno de la viralización marcó un antes y un después en la vida de Tano Pasman: “Me llamaron para una premiación en Barcelona y terminé compartiendo mesa con mil personas”. La repercusión lo llevó a encuentros insólitos: “Me invitaron a un recital de Serrat y Sabina en el Luna Park. Para mí era una joda, pero terminamos ahí y hasta charlamos de fútbol”.

Tano Pasman valora el respeto entre hinchas y la importancia de mantener la rivalidad deportiva sin hostilidad hacia Boca

La popularidad también le permitió incursionar en el teatro: “Estamos haciendo una obra que se llama ‘Un hincha como vos’, que es las cosas que me fueron pasando a partir de que se viralizó el video”. Sin embargo, aclaró que siempre mantuvo el respeto por el rival: “Nunca he cargado a los hinchas de Boca ni en el mejor momento de River. El hincha de Boca me respeta mucho”.

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Sobre el presente del club, Pasman aseguró: “Ahora está confirmado Otamendi. Me parece que necesita un enganche que luzca, alguien que luzca en River. Y le falta un nueve que haga goles, yo lo traería al Flaco López, que está en Palmeiras”.

La conversación cerró con humor, promesas y cábalas: “No hago promesas, no soy excesivamente cabulero”, confesó el Tano, fiel a su estilo, mientras la mesa intercambiaba anécdotas de supersticiones y rituales previos a los partidos.

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