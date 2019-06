"Tenemos que ser inteligentes para sustraernos a esa maquinaria del odio. En las decisiones del odio tiene que haber eso. Es muy fuerte. Son distintos medios pero los fines son los mismos. Apelan a nuestros sentimientos como seres humanos. Siempre hablamos de igualdad pero no nos creemos iguales, nos creemos que somos mejores a otros. Se pivotea para hacerle creer a alguien que lo que tiene no tiene nada que ver con el modelo económico del país. Y lo que no tiene es por culpa suya. En el fondo, si me raspan y me raspan, diré que llegué por mis condiciones. Y no, se da por interrelaciones y por demás cuestiones para llegar a un punto".