Estados Unidos se enfrenta a una reducción de su arsenal y a despliegues más prolongados tras meses de combates con Irán

Aviones pertenecientes al Ala Aérea Embarcada (CVW) 9 se encuentran en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, en apoyo de la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán, el 28 de febrero de 2026. Armada de los Estados Unidos/Imagen cedida a través de REUTERS

Las declaraciones de un alto funcionario del Pentágono sobre la suspensión de la venta de armas a Taiwán para garantizar el suministro suficiente de municiones para la guerra contra Irán son la señal más reciente de que el conflicto ha mermado la capacidad militar estadounidense, incluso ante una posible confrontación con China.

“Estamos haciendo una pausa para asegurarnos de tener las municiones necesarias para la Operación Furia Épica”, declaró el secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, ante legisladores estadounidenses el jueves, refiriéndose a la campaña estadounidense en Medio Oriente.

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Estos comentarios ponen de manifiesto el impacto que la guerra contra Irán ha tenido en los arsenales estadounidenses. La semana pasada, Xi Jinping advirtió al presidente Donald Trump que los malentendidos sobre Taiwán podrían provocar enfrentamientos entre Estados Unidos y China.

Durante los casi tres meses de guerra, Estados Unidos ha consumido una cantidad asombrosa de municiones, ha perdido decenas de aviones y drones, y ha sufrido daños en radares y bases regionales difíciles de reemplazar. También ha conllevado el despliegue prolongado de costosos buques de guerra estadounidenses. Mantener los buques en el mar más tiempo del previsto puede tener efectos en cadena que limiten futuros despliegues durante años, según una persona familiarizada con el asunto.

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El enorme volumen de bombas, misiles e interceptores de defensa aérea utilizados en la guerra —al menos 13.629 municiones a mediados de mayo, según un funcionario del Pentágono— ha agotado el arsenal estadounidense, provocado un problema político interno y puesto de manifiesto el coste de enfrentarse incluso a un ejército convencional relativamente débil. Esto sugiere que Estados Unidos podría necesitar replantearse su estrategia ante un competidor de similar nivel como China.

Marineros de la Armada de los Estados Unidos se preparan para desplegar munición en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en apoyo del ataque de la Operación Furia Épica contra Irán en un lugar no revelado, 28 de febrero de 2026. Armada de los Estados Unidos/Imagen cedida vía REUTERS

“El ritmo frenético de las operaciones estadounidenses y la alta tasa de disparos de municiones implican que Estados Unidos está sobrecargado y está comprometiendo su capacidad futura para afrontar los problemas actuales”, afirmó Becca Wasser, responsable de defensa de Bloomberg Economics. “Esto podría dejar a Estados Unidos menos preparado para afrontar futuros desafíos, incluido China”.

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Al menos dos docenas de buques de guerra estadounidenses han participado en el conflicto hasta el momento, y la Armada está orquestando un bloqueo total de los puertos iraníes.

Los buques de la Armada estadounidense operan bajo un complejo programa trienal de despliegue, entrenamiento y mantenimiento denominado Plan de Respuesta Optimizada de la Flota. Este programa limita los despliegues a siete meses y permite periodos de inactividad durante los cuales pueden entrar en acción de forma repentina.

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Marineros de la Armada de los Estados Unidos preparan municiones en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en apoyo del ataque de la Operación Furia Épica contra Irán desde una ubicación no revelada el 4 de marzo de 2026. Armada de los Estados Unidos/Imagen cedida vía REUTERS

Sin embargo, el portaaviones USS Gerald Ford fue enviado a Medio Oriente tras haber estado en el Caribe para presionar a Venezuela. Durante su despliegue de 326 días, el buque, valorado en 13.200 millones de dólares, sufrió un incendio de grandes proporciones en su lavandería y tuvo que abandonar el frente para ser reparado en un puerto griego.

“Entre esto y las operaciones en Sudamérica, existe una proporción determinada entre el tiempo operativo y el tiempo de mantenimiento que debe mantenerse”, afirmó Tom Shugart, excapitán de submarino de la Armada estadounidense, actualmente en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. “Jamás diría que no se debe librar una guerra por el programa de mantenimiento. Pero esa factura se pagará en algún momento”.

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El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

La falta de espacio en los astilleros y de personal capacitado limita la flexibilidad para afrontar despliegues prolongados u otros contratiempos, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del tema. La Armada no publica sus programas de mantenimiento y despliegue.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

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El impacto en las reservas de armas de ataque de largo alcance es aún más significativo. Estados Unidos utilizó aproximadamente 1100 misiles de crucero JASSM-ER de Lockheed Martin Corp. y unos 900 misiles Tomahawk de RTX Corp., según una persona familiarizada con las reservas de armas. Solo se fabrican unos pocos cientos de estos misiles anualmente.

El Pentágono ha tomado medidas para aumentar la producción de estas armas, pero el ritmo de consumo se ha vuelto controvertido. Trump argumentó al comienzo del conflicto que Estados Unidos tenía un suministro prácticamente ilimitado de estas armas.

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Un F/A-18 Super Hornet despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln. (Bryan Denton/The New York Times)

Los interceptores de defensa aérea, que resultaron cruciales contra los ataques de drones iraníes en el Golfo, representan un obstáculo aún mayor, dado que se han disparado miles de valiosos misiles Patriot PAC-3 y se producen menos de 700 al año.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, restó importancia al asunto cuando fue interrogado por los legisladores. “El tema de las municiones se ha exagerado de forma imprudente e inútil”, declaró este mes. “Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos más de lo que necesitamos”.

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Sin embargo, recuperar las reservas de armas a los niveles previos a la guerra costará al menos 8.000 millones de dólares y llevará años al ritmo actual de producción, según datos de adquisiciones del Pentágono. Las pérdidas de drones MQ-9 Reaper durante la guerra, por sí solas, ascienden a casi 1.000 millones de dólares.

“En este momento, es improbable que el ejército estadounidense cuente con la cantidad de municiones y plataformas necesarias para combatir a China como siempre ha afirmado”, declaró Greg Malandrino, exoficial de la Armada e investigador principal del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias.

Añadió que Estados Unidos aún podría hacer que una invasión de Taiwán fuera “increíblemente difícil para los chinos”, pero no podría resistir durante mucho tiempo.

Desde que asumió el poder en 2012, Xi Jinping ha impulsado una profunda modernización militar que ha incluido una expansión drástica de las capacidades misilísticas del país.

No hay indicios de que China planee invadir Taiwán próximamente. Xi ha manifestado su preferencia por ejercer presión para controlar la isla y ha intensificado su aislamiento del presidente taiwanés Lai Ching-te en el ámbito internacional.

Para Estados Unidos, el conflicto en Irán es perjudicial para la preparación ante una guerra prolongada, es decir, de más de una semana, según Peter Layton, exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana e investigador visitante del Instituto Griffith para Asia.

Entre estas tensiones y la presión de China sobre Taiwán, añadió, “la situación es muy delicada”.

(Bloomberg)