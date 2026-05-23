México

Dictan prisión preventiva a funcionarios detenidos en la Operación Enjambre de Morelos

Un juez federal ordenó el traslado al Penal Federal de Sonora del presidente municipal de Atlatlahucan, el exalcalde de Yecapixtla y tres funcionarios de Cuautla

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Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad
Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Un juez federal dictó prisión preventiva de oficio a cinco de los seis funcionarios aprehendidos el miércoles 20 de mayo en Morelos, en el marco de la Operación Enjambre, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Los seis fueron acusados de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

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La medida fue emitida por Edgar Alejandro Domínguez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, quien además ordenó el traslado de los imputados al Penal Federal de Sonora.

Los cinco que recibieron la medida cautelar comparecieron por videoconferencia desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.

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Se trata de:

  • Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla
  • Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla
  • Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla

La única detenida que no se presentó a la audiencia inicial fue Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan. Hasta el momento no se conoce su implicación en los supuestos crímenes.

A petición de la defensa, el juez amplió a 144 horas el plazo para definir la situación jurídica de los imputados. La audiencia en la que se resolverá si son vinculados a proceso quedó fijada para el martes a las 14:00 horas.

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR
El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

La FEMDO identificó que que el Cártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de la entidad mediante el financiamiento de campañas electorales. La cabeza de ese esquema político-criminal sería Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, es el presunto líder regional del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos

La infiltración derivó en una escalada de violencia durante 2024 que incluyó extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara López.

Información en desarrollo...

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