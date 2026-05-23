Hospital San Juan de Dios en Costa Rica cierra temporalmente Unidad de Quemados tras aumento de infecciones por bacteria

El Hospital San Juan de Dios cerró temporalmente la Unidad Nacional de Quemados por control de infecciones. Cortesía: CCSS

El Hospital San Juan de Dios anunció el cierre temporal de su Unidad Nacional de Quemados como medida preventiva tras detectar un aumento de pacientes positivos por la bacteria Pseudomonas, una infección que puede afectar especialmente a personas hospitalizadas y con sistemas inmunológicos comprometidos.

La decisión fue tomada luego de que la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalarias identificara un incremento de casos positivos dentro del servicio especializado, pasando de tres a siete pacientes afectados.

PUBLICIDAD

Al momento de la alerta epidemiológica, la Unidad de Quemados mantenía internados a 11 pacientes en un área con capacidad total para 16 camas.

La directora general del hospital, María Eugenia Villalta Bonilla, explicó que el cierre temporal busca reforzar el control de infecciones y evitar nuevos contagios dentro del centro médico.

PUBLICIDAD

“Estamos actuando de manera preventiva y responsable para proteger a nuestros pacientes y funcionarios. Desde el momento en que se identificó el aumento de casos, se activaron los protocolos institucionales de vigilancia, aislamiento y desinfección”, indicó la funcionaria.

El centro médico detectó un aumento de casos positivos por la bacteria Pseudomonas. Crédito: Teletica

La Pseudomonas es una bacteria oportunista que puede provocar infecciones graves, principalmente en personas hospitalizadas, inmunosuprimidas o con heridas abiertas.

PUBLICIDAD

En pacientes con quemaduras, el riesgo aumenta debido a la pérdida de la barrera natural de protección que proporciona la piel.

Especialistas en infectología explicaron que este tipo de bacteria puede encontrarse en ambientes hospitalarios y requiere estrictas medidas de control para evitar brotes intrahospitalarios, especialmente en unidades críticas o de alta complejidad.

PUBLICIDAD

Como parte de las acciones implementadas, el hospital mantiene el aislamiento de los pacientes positivos, vigilancia clínica permanente y una limpieza especial acompañada de procesos de desinfección profunda en toda la Unidad Nacional de Quemados.

Además, se suspendieron temporalmente las visitas al área mientras se desarrollan las labores de control epidemiológico.

PUBLICIDAD

El hospital también coordinó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el traslado de pacientes con quemaduras complejas hacia otros hospitales de la red nacional mientras se mantiene vigente la medida preventiva.

La bacteria Pseudomonas puede provocar infecciones graves en personas hospitalizadas y con quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recalcaron que, pese al cierre temporal de la unidad, el hospital conserva capacidad para atender emergencias de alta complejidad relacionadas con pacientes quemados.

PUBLICIDAD

Según detalló la Dra. Villalta, en caso de presentarse situaciones críticas, el centro médico dispone de espacios habilitados dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos para garantizar atención inmediata.

La situación ocurre en medio de una vigilancia cada vez más estricta sobre infecciones intrahospitalarias en centros médicos, especialmente aquellas asociadas a bacterias resistentes o de alta propagación en ambientes hospitalarios.

PUBLICIDAD

La CCSS no detalló cuánto tiempo permanecerá cerrada la Unidad Nacional de Quemados, ya que la reapertura dependerá de los resultados del monitoreo epidemiológico y de las evaluaciones sanitarias posteriores a la desinfección.