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La inusual carrera con autos de panchos que se transformó en la “mayor sensación viral” del automovilismo

Este viernes se llevó a cabo la Wienie 500, que sirvió de antesala a las 500 Millas de Indianápolis de este domingo

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Se realiza dos días antes de las 500 Millas de Indianapolis

La Oscar Mayer Wienie 500 volvió a correrse en el Indianapolis Motor Speedway antes de la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis y confirmó que aquella idea nacida en 2025 como activación promocional ya se convirtió en un espectáculo con identidad propia: seis vehículos (apodados Wienermóbiles) recorrieron dos vueltas al óvalo rectangular de 4 kilómetros en la segunda edición de una carrera que, según ESPN, pasó de ser una ocurrencia de marketing a transformarse en la “mayor sensación viral del automovilismo”.

La prueba se disputó este viernes en la tarde norteamericana de Indiana, dos días antes de la carrera principal de este domingo a las 13:45 (hora argentina) y se la llevó el representante del este, New York Dog. Recibió el trofeo conmemorativo Borg-Wiener, una parodia del histórico Borg-Warner entregado al ganador de las 500 Millas.

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Los protagonistas volvieron a ser seis Wienermobiles con forma de pancho de 8,2 metros de largo, o del tamaño de 60 “perritos calientes”, impulsados por motores Chevy V8 Vortec y capaces de alcanzar una velocidad máxima de 96 km/h, según detalló ESPN. La mecánica es tan simple como irresistible: dos vueltas a toda velocidad y una llegada sobre la legendaria línea de ladrillos del circuito.

Los seis rodados representan estilos regionales de todo Estados Unidos, precisó FOX Sports. Slaw Dog compitió por el sureste, Chili Dog por el sur, Chi Dog por el medio oeste, New York Dog por el este y Seattle Dog por el noroeste. En 2025 compitió Sonoran Dog por el suroeste, pero en esta oportunidad lo reemplazó la versión nacional Corn Dog, que se impuso en una votación en redes sociales al Ripper Dog de Nueva Jersey y el Puka Dog de Hawái.

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Según The Athletic, el evento inaugural del año anterior había reunido a 85.000 asistentes y a millones de espectadores en directo, una respuesta que empujó a darle cobertura televisiva a la revancha. La primera edición se transmitió únicamente por YouTube, y ahora fue cubierta por la señal abierta. Se realizó antes de llevarse a cabo la última práctica con vistas a las 500 Millas de Indianápolis.

La insólita carrera en los Estados Unidos
El instante preciso que New York Dog cruza la meta y se consagra ganador de la segunda edición de la Wienie 500

Los conductores de estos vehículos particulares tampoco tenían experiencia y recibieron el entrenamiento de Nolan Siegel, Sting Ray Robb y Scott McLaughlin, pilotos de Indy 500.

Otro de los llamativos detalles es que la marca que sponsorea el evento (Oscar Mayer) también obtuvo un interesante rédito económico porque en 2025 vendió casi medio millón más de salchichas a nivel nacional que durante el mismo fin de semana del año anterior.

El periodista Ryan McGee escribió en ESPN que el estreno de esta iniciativa se transformó en el “tema más comentado en las redes sociales. No en Indiana. No en la industria alimentaria. En todo el mundo”. Y la directora de comunicación de la marca, Kelsey Rice, se mostró impactada por un pensamiento que surgió cuatro meses antes de su puesta en marcha: “Sinceramente, me quedé en shock. Fue un momento surrealista en mi carrera”.

Incluso, el ex piloto y comentarista de FOX, Townsend Bell, relató cuándo se dio cuenta que este concepto había causado una revolución: “Estamos muy ocupados con los preparativos para las 500 Millas de Indianápolis y el Carb Day, que sigue siendo un día importante en la pista con una práctica final de dos horas. Está la competencia de paradas en boxes. Hay mucho movimiento, la Wienie 500 fue como un pequeño añadido, nos dijeron: ‘Oye, vamos a hacer la Wienie 500. Es como una promoción’. Y de repente, salimos a la pista y nos miramos unos a otros como diciendo: '¡Dios mío, a los aficionados les encanta esto, es un gran acontecimiento!‘”.

De hecho, Bell formó parte de la transmisión junto a James Hinchcliffe, ambos a cargo de los comentarios, mientras que el relato estuvo a cargo de Will Buxton y contaron con la información directa de Georgia Henneberry y Kevin Lee, según repasó The Athletic.

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