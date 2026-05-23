James Rodríguez se pronunció, conmovido, por el lanzamiento de su documental: “Lo más importante es nunca dejar de intentarlo”

James Rodríguez celebró el éxito de su serie documental en Netflix, mientras se prepara para el Mundial 2026 - crédito FCF

James Rodríguez se pronunció en sus redes sociales tras el estreno de la serie documental sobre su vida y carrera disponible en Netflix, estrenada el pasado jueves 21 de mayo.

En su cuenta de Instagram, el mediocampista colombiano publicó una serie de imágenes del detrás de cámaras de la producción y acompañó las fotografías con un texto personal: “Aquí les comparto algo más sobre mi vida que quizás no sabían, y no solo los momentos buenos. Siempre estamos en un camino que nunca es perfecto. Este es un mensaje para no dejar de creer nunca: con disciplina y humildad, todo se puede lograr. Lo más importante es nunca dejar de intentarlo. Gracias a todos los que formaron parte de esto; sé que aún faltan capítulos en mi vida que serán todavía mejores. ¡Mucho amor para todos!”.

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El futbolista agradeció por el apoyo recibido a la serie documental estrenada en Netflix el 21 de mayo - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Las imágenes del carrete muestran distintos momentos del rodaje: James posando con una cámara de cine profesional en su residencia —con una fotografía de su etapa en el Real Madrid al fondo—, una secuencia en un restaurante con vistas panorámicas donde aparece junto a su hija Salomé y el equipo de filmación, y una fotografía en la que aparece con el rostro cubierto con las manos, vestido con la camiseta amarilla de la selección Colombia. Por el modelo de su uniforme, todo indica que es una foto posterior a la derrota en la final de la Copa América 2024 ante Argentina.

James Rodríguez subió imágenes detrás de cámaras del rodaje de su serie documental, incluyendo una en la que está llorando mientras viste el uniforme de la selección Colombia - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

La docuserie, dirigida por Brand —cineasta conocido por su trabajo en Paraíso Travel y Unknown, así como por su trabajo en videoclips de Chayanne, J Balvin o Estados Alterados— y producida por Clover Studios con producción ejecutiva de Laura Carreño, se estrenó el 21 de mayo de 2026 en el catálogo global de la plataforma.

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El propio Brand celebró en sus historias de Instagram que el proyecto alcanzó el primer lugar como lo más visto en Netflix Colombia.

Simón Brand celebró que 'James' llegó al primer lugar en Netflix Colombia - crédito @simonbrand_director/Instagram

La serie consta de tres episodios y recorre la trayectoria del cucuteño desde sus inicios en el Envigado FC hasta la disputa de su último partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Bolivia, donde convirtió su última anotación con la Tricolor hasta la fecha.

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Para el proyecto se sumaron testimonios de figuras como Luis Díaz, Radamel Falcao García, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Jorge Mendes, Carlo Ancelotti, José Néstor Pékerman, Julio César Falcioni y Néstor Lorenzo, entre otros, con los que se construyó una narración que muestra los puntos álgidos de su carrera como el Mundial de Brasil 2014 o la Copa América 2024, así como los más bajos que incluyen sus conflictos con distintos entrenadores durante su periplo europeo, o su etapa jugando con el Al-Rayyan de la liga de Qatar.

Por su parte, el director de fotografía de la serie documental, Matt Builes, compartió en sus historias de Instagram algunos detalles de la grabación, acompañado de un reel en el que mostró el proceso detrás de cámaras.

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“Antes de que esto fuera una serie, fue un viaje enorme: 40 días de rodaje, 32 vuelos, 14 ciudades, 7 países y un equipo entero dejando todo para poder contar esta historia. Muy feliz de poder compartir un poco de lo que vivimos haciendo James”, escribió en su publicación.

El director de fotografía del proyecto, Matt Builes, subió una recopilación de momentos de la filmación - crédito @mattbuiles/Instagram

Cabe recordar que, por los días en que el proyecto audiovisual genera debate en plataformas digitales, James Rodríguez se encuentra en Guarne, Antioquia, junto a los jugadores que ya se sumaron a las prácticas con Néstor Lorenzo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Junto al ‘10′, ya se encuentran concentrados Camilo Vargas, Álvaro Montero, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Deiver Machado y Juan Camilo Portilla.

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