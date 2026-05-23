Damián Betular habló sobre su futuro en Masterchef tras la partida de Donato y las dudas de Martitegui: “Los jurados cambian”

Un segmento televisivo presenta a una conductora de cabello rubio junto a un panel de tres personas. Se discute la situación de los jurados del programa MasterChef, con gráficos en pantalla que mencionan a Wanda, Damián Betular, Donato y Martitegui. Uno de los gráficos indica que Wanda se queda sin Donato y sin Martitegui. Se incluye una cita atribuida a Damián Betular: "Lo importante es que se haga, no importa el jurado".

La próxima edición de MasterChef en Argentina no tiene confirmado su panel de jurados. Tras diez temporadas de Donato De Santis juzgando platos, la partida de una de sus figuras principales y las dudas públicas de Germán Martitegui y Damián Betular han dejado a la audiencia a la espera de una definición oficial. Lo único concreto, por el momento, parece ser la conducción de Wanda Nara. Pero el canal aún no comunicó anuncios formales y la programación del reality de cocina llegará luego de la emisión de Popstars por Telefe.

El adiós de De Santis fue transmitido en vivo por Telefe durante la final, en un momento de alta emoción. “Ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado. Así que decidí de que esta es mi última participación”, expresó el chef ante cámaras. Pero no sería el único que dejaría el reality.

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Donato de Santis disfruta de un recorrido en scooter por las pintorescas carreteras de Puglia, Italia, en una jornada de exploración culinaria y cultural.

Las dudas de Germán Martitegui sobre su futuro en el jurado

La incertidumbre aumentó con las declaraciones de Germán Martitegui al programa SQP sobre su continuidad: “¡No tengo ni idea! Donato no va a estar y yo no sé. Es un formato que pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo, todo. Son muchas, muchas horas, así que realmente no lo sé”, reconoció Martitegui. El chef insistió en que tampoco han recibido información desde el canal: “Sinceramente no lo sé, no nos avisaron, no sabemos nada nosotros”.

Martitegui señaló que el formato de MasterChef demanda un alto grado de dedicación profesional y personal. “Seguramente hay una lista de gente que quiere ser jurado”, afirmó, dejando en claro que no existe aún una decisión tomada respecto a su presencia o ausencia en la próxima temporada. Por el momento, la permanencia o renovación de su rol sigue sin definiciones oficiales.

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Germán Martitegui con su proyecto Tierras

La posición de Damián Betular: entre compromisos y lealtad

También consultado por SQP, Damián Betular se refirió a la despedida de De Santis y a la relación personal que lo une a sus compañeros en el jurado. “Siempre digo lo mismo, para mí los tres son familia y su familia son familia mía. Después de tantos años, antes de MasterChef, los conozco. Los adoro, así que lo que decida Dona está bien”, expresó.

Betular, actualmente vinculado a la obra teatral Hairspray, explicó las complejidades para compatibilizar sus compromisos con las demandas del programa: “Es un formato que amo… pero son seis meses, hay que coincidir todos… Vos tenés que estar toda la temporada”. Añadió que no han recibido ningún llamado oficial: “No hablamos del tema, no nos han llamado tampoco a nosotros del canal para decirnos hay una fecha o guárdense estos meses o arrancaríamos tal. Así que creo que falta mucho para hablar de otra temporada de MasterChef”.

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La transformación de Damián Betular para dar vida a Edna Turnblad en Hairspray

Respecto a posibles reemplazos, Betular recordó: “Cuando yo no estuve, que tenía viajes, estuvo Maru en un momento; estuvo Santiago Giorgini, que también trabaja en el canal. Es un formato que se hace con muy buena onda, nosotros estamos muy contentos y todo y siempre ha sido dinámico”. Insistió: “No busquemos reemplazos si todavía están. Todavía no han dicho que no, no, no”. También enfatizó que el aporte central del programa depende de los participantes y de cómo se desarrolla el reality: “Lo importante es que se haga con quien esté. Lo importante son los participantes y cómo se desarrolla el reality. Después, como pasa en todas partes del mundo, van cambiando los jurados”.

Esta infografía detalla la incertidumbre sobre el futuro del jurado de MasterChef Argentina tras la partida de Donato De Santis y las dudas de Germán Martitegui y Damián Betular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativa por la próxima edición y posibles reemplazos en el jurado

A lo largo de sus más de diez temporadas, MasterChef ha presentado recambios en su equipo de jurados en Argentina y en otras versiones internacionales. Han participado figuras como Maru Botana y Santiago Giorgini en reemplazos temporales, reflejando una dinámica de rotación propia del formato televisivo. Por ahora, no existe confirmación sobre nuevos integrantes, aunque las especulaciones y los rumores continúan entre el público y los medios.

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El único hecho cierto es la salida de Donato de Santis. La esencia de MasterChef en Argentina continúa en proceso de renovación, fiel a la tradición de las franquicias internacionales, y la atención está puesta en las decisiones que definirán el próximo equipo de jurados.