Darío Barassi sorprendió al revelar la insólita situación que vivió durante el velorio de su mamá

El conductor sorprendió a la audiencia al revelar un dato de su intimidad

Fiel a su estilo, Darío Barassi suele compartir detalles íntimos de su vida en su programa. El conductor relata desde conversaciones con su esposa hasta accidentes domésticos y situaciones cotidianas en su casa. En este contexto, en las últimas horas, la figura de la televisión sorprendió al revelar una anécdota relacionada con el velorio de su madre.

Durante una emisión de Ahora Caigo (eltrece), una participante llamada Micaela le contó a Barassi que se había separado recientemente de su novio. El conductor, fiel a su estilo, quiso conocer más sobre el tema: “¿Terminaste o te terminaron?”, preguntó. Micaela respondió que ella tomó la decisión. Al explicar las razones, mencionó que su ex pareja quedó muy afectada por la ruptura. En ese momento, Barassi compartió una experiencia personal vinculada a la despedida de su madre. Le aconsejó al ex de Micaela: “Entregate a las harinas que no te lastiman, no te dejan”. Y sumó: “Una pizza no te deja. Vivo a pizza. En el velorio de mi madre yo le daba un beso y mordía una de mozzarella”.

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En emisiones anteriores, Barassi ya había sorprendido a los seguidores del ciclo con comentarios y reflexiones insólitas. En otra oportunidad, bromeó sobre cómo imagina el final de su vida, haciendo referencia a un personaje de Hollywood. Todo ocurrió cuando interrumpió a un participante llamado Caio, al observar que sacaba algo del bolsillo: “Pensé que iba a sacar un arma”, ironizó. Luego, sumó: “¿Vos sabés que siento que voy a morir así, con un disparo en el programa? La gran Joker”. Abrazó al concursante, oriundo de San Juan, y le deseó suerte en el juego.

El conductor dio detalles de cómo se imagina que será ese momento: “La gran Joker”

El estilo característico de Barassi se evidencia en la manera en que aborda temas sensibles. En un episodio anterior, la conversación con una participante llamada Patricia, quien contó que su esposo trabaja en el traslado de óbitos, derivó en una charla sobre el velorio. Barassi le pidió a su compañera Luli Latorre: “No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor”. Compartió también su deseo para la despedida: “Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquíllenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo”.

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Este tipo de intervenciones le permite a Barassi reflexionar con humor sobre temas que suelen abordarse con solemnidad, fortaleciendo la conexión con la audiencia tanto en pantalla como en redes sociales.

Darío Barassi volvió a contar un dato íntimo de su vida familiar

El conductor también recurre al humor cuando trata cuestiones de salud. En marzo, relató a sus seguidores que debió atenderse en el sanatorio Mater Dei, donde le realizaron un bloqueo por un dolor intenso en el ciático. Restó importancia a la situación y comentó: “Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo... Tuve un golpe fuerte ahí en la cola... y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora”. Agradeció además al personal médico por la atención recibida.

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Al finalizar esa jornada, Barassi contó un episodio particular que vivió en su camarín. Tras la intervención, y todavía bajo los efectos de la sedación, relató: “Ayer estaba en mi camarín y, una vez que termino el programa, me quedo ligero de ropa, en ropa interior y una remera. Fui al baño, me senté tranquilo a hacer mis necesidades y después me cuelgo con el celular, canto, vocalizo, mando mensajes, hago una transferencia, subo contenido... Me puedo quedar en el baño sentado cuarenta minutos”.

A través de relatos sobre la muerte, temas médicos o situaciones embarazosas, Barassi mantiene su vínculo con el público mediante un humor autocrítico, incluso cuando aborda cuestiones delicadas.

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