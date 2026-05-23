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Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: esto es lo que plantea

La propuesta de la presidenta de México se analizará y discutirá en el próximo periodo extraordinario de sesiones

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Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum al frente, con el Congreso mexicano detrás. Manos votando en una urna y armas junto a documentos. Bandera de México visible.
Senado recibe iniciativa de Sheinbaum para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, dio a conocer a través de su cuenta oficial de X, la recepción de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que busca evitar la participación de candidatos que estén vinculados al crimen organizado.

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas será analizada durante el periodo extraordinario de sesiones, por lo que “será turnada a comisiones de la colegisladora para ser analizada y discutida por ambas Cámaras”.

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Estos son los puntos clave de la reforma

La iniciativa de la presidenta fue enviada previo al inicio del proceso electoral 2027, con la finalidad de que las medidas planteadas tengan repercusiones en los próximos comicios:

  1. Nueva Comisión dentro del INE. Se crea la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por 5 consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. Su función es actuar como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad e inteligencia del Estado mexicano.
  2. Consulta a múltiples instituciones de seguridad. La Comisión revisará los nombres de aspirantes a candidaturas ante la UIF, la CNBV, el CNI y la FGR para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
  3. Participación voluntaria de los partidos. Los partidos deciden libremente si someten su lista de aspirantes a la revisión. Sin embargo, quienes deseen ser candidatos deben manifestar por escrito su conformidad para ser evaluados, lo que hace obligatorio el consentimiento individual aunque la participación del partido sea opcional.
  4. Los partidos toman la decisión final. La Comisión solo informa si existe o no riesgo razonable y qué instancias lo advierten. El registro de la candidatura sigue siendo responsabilidad exclusiva del partido político. No se trata de una veto automático ni de una inhabilitación judicial.
  5. Confidencialidad y presunción de inocencia. Todo el proceso opera bajo estricta reserva de información para proteger el debido proceso. La iniciativa se enmarca en la presunción de inocencia que establece la Constitución; no obstante, si las autoridades identifican información relevante, continuarán con las investigaciones correspondientes según sus atribuciones.
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 21 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre su propuesta?

Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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La presidenta destacó que será decisión de los partidos políticos tomar en cuenta o no los antecedentes de quienes se postulen a un cargo, una vez que accedan a esa información a través del nuevo mecanismo, subrayó que la iniciativa se enmarca en el principio de presunción de inocencia que establece la Constitución mexicana.

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