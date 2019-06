– Es una cuestión de interpretaciones. Nosotros estamos dejando muy claro nuestra voluntad de trabajar con el presidente Mauricio Macri. Es claro que en una relación bilateral tan intensa como la de Argentina y Brasil, cada uno termina quiera o no por interferir un poco en el otro. Solo no se interfiere cuando no haya ninguna relación. También tenemos que dejar claro cuál es nuestra filosofía de integración.