Massa quiso dejar instalado un mensaje claro durante su discurso en Parque Norte. "Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea", expresó. Además, dijo que no busca cargos y que fue capaz de liderar una fuerza política si ocupar ningún lugar en el Gobierno o en el Congreso. Señales que tienen como objetivo encontrar un interlocutor en la vereda kirchnerista. Apoyado en esa lógica, el ex intendente de Tigre también podría volver a la Cámara de Diputados.