– "Hoy hay una gran mayoría opositora que está sufriendo la Argentina del ajuste de Macri, que no sabe cómo pagar las cuentas, que no tiene trabajo o tiene miedo de perderlo, que no llega a fin de mes. Hay una enorme mayoría que perdió la ilusión y la paciencia esperando el cambio y esas políticas que prometieron y no cumplieron. Esa mayoría desaprueba esa gestión y nos pide como opositores que construyamos un nuevo gobierno para el próximo 10 de diciembre. Hay una enorme mayoría que está esperando una alternativa".